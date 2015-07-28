Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-гороскоп на неделю: Близнецы будут пахать за двоих
Гороскоп с 28 июля по 3 августа от деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
Овен. Внимательно и аккуратно ведите финансовые дела, опасайтесь потери и порчи имущества. Если надумаете приобретать новые вещи, лучше посетить распродажи. В среду велика вероятность сделать покупку, о которой вы будете сожалеть.
Телец. В понедельник или среду деловая встреча может открыть для вас новые перспективы. Пятница - один из самых удачных дней в финансовом плане.
Близнецы. Высокая работоспособность поможет вам улучшить ваше материальное положение. Во вторник и пятницу вероятны значительные денежные поступления, которые позволят вам отправиться в отпуск или купить то, о чем вы давно мечтали.
Рак. Постарайтесь не быть слишком требовательным к деловым партнерам и не вступать в конфликты с коллегами. В четверг вам удастся разобраться со сложной финансовой ситуацией.
Лев. В первой половине недели возможны определенные денежные затруднения. В среду или в четверг предстоят важные переговоры с начальством. Избегайте спешки при работе с документами.
Дева. Во вторник и в четверг рекомендуется отдавать долги и выплачивать кредиты. Пятница - удачный день для похода по магазинам. В воскресенье постарайтесь не тратить слишком много денег на развлечения.
Весы. В понедельник и пятницу остерегайтесь авантюрных ситуаций. Вам необходимы внимательность и сосредоточенность на работе. В воскресенье возможны непредвиденные расходы.
Скорпион. Во вторник можно пойти на оправданный риск ради будущего успеха. В четверг и пятницу стоит ожидать инспекцию, проверку или совещание у начальства. К концу недели вам выплатят зарплату.
Стрелец. Эта неделя позволит стабилизировать ваше финансовое положение. Вторник - лучший день для деловых встреч и переговоров. Новые денежные поступления реальны со среды по пятницу. Не исключено, что вам придется финансово помогать родне.
Козерог. Ваши финансовые возможности, к сожалению, могут быть весьма ограничены, поэтому планировать крупные покупки на эту неделю нежелательно. Но к выходным вам внезапно могут отдать старые долги.
Водолей. Вероятны значительные траты на благоустройство дома или на детей. Сейчас самое время заняться заполнением всевозможных документов финансового характера: это могут быть бухгалтерские отчеты, бизнес-план, налоговая декларация.
Рыбы. В понедельник постарайтесь не планировать ничего серьезного. Во вторник или в среду на работе придется решать важные вопросы. Четверг благоприятен для подписания договоров и совершения сделок.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Ракам стоит быстрее передвигать клешнями
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Бизнес-гороскоп: Близнецы смогут позволить себе тратить за двоих
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Призывникам уменьшат срок службы
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Ракам стоит быстрее передвигать клешнями
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Завещанному не верить
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Абоненты Tele2 поддержали российскую сборную в соцсетях
- Бизнес-гороскоп: Близнецы смогут позволить себе тратить за двоих
- Большинство учителей в опросе признались в этом
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде