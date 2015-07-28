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Бизнес-гороскоп на неделю: Близнецы будут пахать за двоих

28 Июля 2015, 18:40 | В России

Гороскоп с 28 июля по 3 августа от деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

Овен. Внимательно и аккуратно ведите финансовые дела, опасайтесь потери и порчи имущества. Если надумаете приобретать новые вещи, лучше посетить распродажи. В среду велика вероятность сделать покупку, о которой вы будете сожалеть.

Телец. В понедельник или среду деловая встреча может открыть для вас новые перспективы. Пятница - один из самых удачных дней в финансовом плане.

Близнецы. Высокая работоспособность поможет вам улучшить ваше материальное положение. Во вторник и пятницу вероятны значительные денежные поступления, которые позволят вам отправиться в отпуск или купить то, о чем вы давно мечтали.

Рак. Постарайтесь не быть слишком требовательным к деловым партнерам и не вступать в конфликты с коллегами. В четверг вам удастся разобраться со сложной финансовой ситуацией.

Лев. В первой половине недели возможны определенные денежные затруднения. В среду или в четверг предстоят важные переговоры с начальством. Избегайте спешки при работе с документами.

Дева. Во вторник и в четверг рекомендуется отдавать долги и выплачивать кредиты. Пятница - удачный день для похода по магазинам. В воскресенье постарайтесь не тратить слишком много денег на развлечения.

Весы. В понедельник и пятницу остерегайтесь авантюрных ситуаций. Вам необходимы внимательность и сосредоточенность на работе. В воскресенье возможны непредвиденные расходы.

Скорпион. Во вторник можно пойти на оправданный риск ради будущего успеха. В четверг и пятницу стоит ожидать инспекцию, проверку или совещание у начальства. К концу недели вам выплатят зарплату.

Стрелец. Эта неделя позволит стабилизировать ваше финансовое положение. Вторник - лучший день для деловых встреч и переговоров. Новые денежные поступления реальны со среды по пятницу. Не исключено, что вам придется финансово помогать родне.

Козерог. Ваши финансовые возможности, к сожалению, могут быть весьма ограничены, поэтому планировать крупные покупки на эту неделю нежелательно. Но к выходным вам внезапно могут отдать старые долги.

Водолей. Вероятны значительные траты на благоустройство дома или на детей. Сейчас самое время заняться заполнением всевозможных документов финансового характера: это могут быть бухгалтерские отчеты, бизнес-план, налоговая декларация.

Рыбы. В понедельник постарайтесь не планировать ничего серьезного. Во вторник или в среду на работе придется решать важные вопросы. Четверг благоприятен для подписания договоров и совершения сделок.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: гороскоп  прогноз 



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