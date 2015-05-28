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В России жестокий кризис, а в Москве - очередное повышение зарплат
С 1 июня в столице повысится размер минимальной заработной платы (МРОТ). Он составит 16,5 тыс. руб. вместо нынешних 15 тыс., сообщил источник в городской администрации. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Утро.Ru".
По его словам, соответствующее решение содержится в дополнительном соглашении о минимальной заработной плате между правительством Москвы, столичными объединениями профсоюзов и работодателями.
Прежним Трехсторонним соглашением предусматривалось, что в течение 2015 г. МРОТ будет поднят дважды: с 1 января - с 14 до 14,5 тыс. руб., с 1 апреля - до 15 тыс. рублей.
О намерении повысить МРОТ до 16,5 тыс. руб. на прошлой неделе заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы с вами системно обсуждаем вопросы, связанные с минимальным размером оплаты труда, подписываем соответствующие соглашения. В связи с высокой инфляцией пересчитали минимальный размер оплаты труда, и в соответствии с вашим предложением, я думаю, в ближайшее время будет принято решение о минимальном размере оплаты труда и он будет составлять 16,5 тысяч рублей", - сказал градоначальник на встрече с активом профсоюзов 19 мая.
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