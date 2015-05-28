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ГИБДД получит доступ к базам Минздрава
Сотрудники ГИБДД смогут оперативно выявлять автомобилистов с медицинскими противопоказаниями к вождению и отстранять их от управления транспортным средством. Это станет возможным благодаря открытию ГИБДД доступа к базам Минздрава, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на портал «avto.mail.ru».
В случае, если водитель попадет в базу Минздрава с заболеванием, несовместимым с вождением автомобиля, об этом сразу станет известно и ГИБДД. Пока что неизвестно, будет ли информация о водителе передаваться напрямую в МВД или запрос гаишников будет обрабатываться в электронной системе. «Скорее всего, она будет работать так: мы запросили, есть ли противопоказания, нам отвечают – либо есть, либо нет. Информации о том, какое именно заболевание, нам не нужно», - пояснил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД РФ Александр Борисов.
В случае, если инспектор ГИБДД на дороге узнает о наличии у автомобилиста противопоказаний к вождению, это станет поводом для приостановки действия прав. «Если его остановят за рулем во второй раз, то привлекут к ответственности за вождение без прав», - пояснил Борисов.
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