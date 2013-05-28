Львы всю неделю будут искать единомышленников

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня

Овен. Овнов в первой половине недели ждет благоприятное время для развития деловых связей. Успешно сложится и работа с клиентами. В целом вы будете удачливы в своих инициативах. Вторая половина недели может быть связана с обманами, ошибками и необязательностью партнеров.

Телец. Тельцам в первой половине недели звезды советуют активнее решать практические вопросы. Не отказывайтесь от возможности дополнительной подработки, если она представится. Уровень доходов может возрасти. Во второй половине недели воздержитесь от долгосрочного планирования.

Близнецы. Близнецам на этой неделе звезды советуют распланировать свои дела таким образом, чтобы наиболее важные из них были выполнены до четверга. Вторая половина недели не слишком благоприятна для карьерного продвижения.

Рак. Ракам в первой половине недели рекомендуется воздерживаться от публичной деятельности. Держась в тени, вы сможете добиться больших результатов. Отношения с начальством, скорее всего, станут более доверительными. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями в деловых поездках и учебе.

Лев. Львам в первой половине недели рекомендуется искать единомышленников. Только заручившись их поддержкой, стоит начинать важные проекты. Вторая половина недели неблагоприятна для работы без заключения трудового договора: высок риск обмана со стороны работодателя.

Дева. В первой половине недели у Дев могут произойти позитивные подвижки в карьере. Особенно это относится к тем, кто занимает руководящую должность. Сейчас хорошее время для реформирования стиля и методов работы. Во второй половине недели не стоит вести переговоры, лучше перенесите важные встречи на более благоприятное время.

Весы. У Весов первая половина недели складывается удачно для развития делового партнерского сотрудничества. Во второй половине недели вам, возможно, будет трудно найти общий язык с коллегами.

Скорпион. В первой половине недели многие Скорпионы не будут испытывать недостатка в финансовых ресурсах. Причиной этому, скорее всего, станет ваша успешная работа, приносящая хорошие деньги. Во второй половине недели не исключена нестабильность, убытки при работе с клиентскими заказами.

Стрелец. Многим Стрельцам в первой половине недели удастся добиться выгодных для себя договоренностей. Успешно пройдут переговоры, вы сможете заручиться поддержкой авторитетных людей. На вторую половину недели лучше не планировать подготовку финансовых и иных отчетов.

Козерог. У многих Козерогов в первой половине недели не возникнет проблем с выполнением текущей работы. Отношения с коллегами будут великолепными, что поможет повысить продуктивность труда. Вторая половина недели неблагоприятна для деловых встреч и новых знакомств.

Водолей. Творческий потенциал Водолеев будет на подъеме в течение первой половины недели. Можно принимать участие в конкурсах, кастингах, размещать в Интернете резюме. Во второй половине недели будьте осмотрительнее при расходовании финансовых средств.

Рыбы. Рыбы в первой половине недели смогут улучшить условия труда на рабочем месте. Особенно это относится к офисным служащим: у вас может появиться новая офисная техника или мебель. Во второй половине недели не стоит предпринимать деловые инициативы без согласования с близкими людьми, пишет goroskops.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.