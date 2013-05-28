Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Львы всю неделю будут искать единомышленников
Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня
Овен. Овнов в первой половине недели ждет благоприятное время для развития деловых связей. Успешно сложится и работа с клиентами. В целом вы будете удачливы в своих инициативах. Вторая половина недели может быть связана с обманами, ошибками и необязательностью партнеров.
Телец. Тельцам в первой половине недели звезды советуют активнее решать практические вопросы. Не отказывайтесь от возможности дополнительной подработки, если она представится. Уровень доходов может возрасти. Во второй половине недели воздержитесь от долгосрочного планирования.
Близнецы. Близнецам на этой неделе звезды советуют распланировать свои дела таким образом, чтобы наиболее важные из них были выполнены до четверга. Вторая половина недели не слишком благоприятна для карьерного продвижения.
Рак. Ракам в первой половине недели рекомендуется воздерживаться от публичной деятельности. Держась в тени, вы сможете добиться больших результатов. Отношения с начальством, скорее всего, станут более доверительными. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями в деловых поездках и учебе.
Лев. Львам в первой половине недели рекомендуется искать единомышленников. Только заручившись их поддержкой, стоит начинать важные проекты. Вторая половина недели неблагоприятна для работы без заключения трудового договора: высок риск обмана со стороны работодателя.
Дева. В первой половине недели у Дев могут произойти позитивные подвижки в карьере. Особенно это относится к тем, кто занимает руководящую должность. Сейчас хорошее время для реформирования стиля и методов работы. Во второй половине недели не стоит вести переговоры, лучше перенесите важные встречи на более благоприятное время.
Весы. У Весов первая половина недели складывается удачно для развития делового партнерского сотрудничества. Во второй половине недели вам, возможно, будет трудно найти общий язык с коллегами.
Скорпион. В первой половине недели многие Скорпионы не будут испытывать недостатка в финансовых ресурсах. Причиной этому, скорее всего, станет ваша успешная работа, приносящая хорошие деньги. Во второй половине недели не исключена нестабильность, убытки при работе с клиентскими заказами.
Стрелец. Многим Стрельцам в первой половине недели удастся добиться выгодных для себя договоренностей. Успешно пройдут переговоры, вы сможете заручиться поддержкой авторитетных людей. На вторую половину недели лучше не планировать подготовку финансовых и иных отчетов.
Козерог. У многих Козерогов в первой половине недели не возникнет проблем с выполнением текущей работы. Отношения с коллегами будут великолепными, что поможет повысить продуктивность труда. Вторая половина недели неблагоприятна для деловых встреч и новых знакомств.
Водолей. Творческий потенциал Водолеев будет на подъеме в течение первой половины недели. Можно принимать участие в конкурсах, кастингах, размещать в Интернете резюме. Во второй половине недели будьте осмотрительнее при расходовании финансовых средств.
Рыбы. Рыбы в первой половине недели смогут улучшить условия труда на рабочем месте. Особенно это относится к офисным служащим: у вас может появиться новая офисная техника или мебель. Во второй половине недели не стоит предпринимать деловые инициативы без согласования с близкими людьми, пишет goroskops.com.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Овнам звезды рекомендуют оглядеться вокруг себя
- Россиянам разрешили жениться когда хочешь
- Бизнес-гороскоп: Рыбы попадут на денежное мелководье
- В России выходные с января перенесут на май
- Бизнес-гороскоп: Финансовые ручьи у Водолеев должны хорошо наполнится
- Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в цель в пятницу
- Скорпионам стоит как можно точнее целиться
- Фильтры МВС КЕМА ФСТ отлично справятся с механической очисткой воды
- В августе россиянам мало не покажется
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Овнам звезды рекомендуют оглядеться вокруг себя
- Россиянам разрешили жениться когда хочешь
- Бизнес-гороскоп: Рыбы попадут на денежное мелководье
- В России выходные с января перенесут на май
- Бизнес-гороскоп: Финансовые ручьи у Водолеев должны хорошо наполнится
- Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
- Путин вступился за женщин
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в цель в пятницу
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- Губернатор 4: Да придет спаситель
- В Правительстве Хабаровского края будут полностью сокращены три министерства