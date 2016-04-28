Почетный житель Владивостока спел для Навального, Касьянова и Собчак

Основатель и бессменный вокалист группы «Мумий Тролль» Илья ЛАГУТЕНКО с третьей попытки получил звание почетного гражданина Владивостока, сообщает деловая газета «Золотой Рог» (о дискуссии по поводу этой кандидатуры читайте в материале «Почетный гражданин Лагутенко: "за" и "против"»). Но ряд городских депутатов, принимавших решение по этому вопросу, упрекнул музыканта в отсутствии патриотизма.

А тем временем сам, на тот момент, «без пяти минут» почетный житель столицы Приморья Лагутенко на днях выступил хедлайнером концерта, посвященного 6-летию оппозиционного телеканала «Дождь», сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на портал Woman.Ru.

Празднование шестого дня рождения канала прошло в московском концертном зале Stadium Live. Среди приглашенных на праздник «Дождя» оказались лидеры демократической оппозиции Алексей НАВАЛЬНЫЙ и Михаил КАСЬЯНОВ. Кроме того, насладиться творчеством «Мумий Тролля» смогли опальный музыкант Андрей МАКАРЕВИЧ, светская львица Ксения СОБЧАК, продюсер Яна РУДКОВСКАЯ и конечно же, основатель «Дождя» Наталья СИНДЕЕВА.

Хедлайнером праздничного шоу стала группа «Мумий Тролль», исполнившая среди прочего свои хиты «О, рай!» и «Контрабанды».

«47-летний Илья Лагутенко по-прежнему зажигает на сцене, как в последний раз, но время все-таки наложило отпечаток на «вечного мальчика» - как бы он ни молодился, облачаясь в модные ботинки, укороченные широкие брюки и двухцветную косуху, приближение 50-летия уже не скрыть», - пишут авторы Woman.ru. Исполнялся ли на празднике прославивший группу хит «Владивосток 2000», не сообщается.

Напомним, что в марте Илья Лагутенко был выдвинут на получение звания «почетный гражданин Владивостока». Решение о присвоении звания было принято городской думой 28 апреля 2016 года. Голосованию по кандидатуре предшествовала острая дискуссия: представители фракции КПРФ и совета ветеранов Дальневосточного морского пароходства выступили резко против почета для «Мумий Тролля». Свое мнение они обосновали тем, что Лагутенко вместе с семьей живет в Лос-Анджелесе и якобы имеет американское гражданство, а документ о выдвижении музыканта на почетное звание подписал арестованный ныне ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ. Впрочем, большинство депутатов проигнорировало эти доводы: против кандидатуры Ильи Лагутенко проголосовало лишь два человека.

СПРАВКА ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Канал «Дождь» получил широкую известность в начале 2014 года - после того, как в эфире и на сайте телеканала появился интерактивный опрос - «Нужно ли было сдать Ленинград (в годы Великой Отечественной войны), чтобы сберечь сотни тысяч жизней». Позже «Дождь» принес свои извинения за опрос, однако случившееся стало поводом для нападок на телеканал со стороны политиков, считающих себя патриотами. Ряд операторов кабельного ТВ убрал «Дождь» из своей линейки, однако банкротства и закрытия телеканалу удалось избежать.

Фото с официального аккаунта телеканала «Дождь» в Instagramm.

Евгений СИДОРОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.