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Mail.Ru тестирует приложение для организации встреч
В магазине Google Play в аккаунте неофициального разработчика Mail.Ru Group появилось приложение JAM. Оно позволяет организовывать встречи, приглашая друзей из своих контактов из записной книжки, то есть фактически это календарь, который рассылает оповещения друзьям и знакомым. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.
Приложение пока доступно только для пользователей из Латвии, использующих смартфоны на базе Android. Ни в одной другой стране, включая Россию, оно пока недоступно.
Приложение появилось в Google Play 26 февраля этого года, последнее обновление было 20 апреля. Установить его успели порядка 50 человек.
Разработчиком, загрузившим его в магазин приложений, значится Craigpark Limited. Как ранее сообщали «Известия», под таким названием был создан неофициальный аккаунт Mail.Ru Group, который используется для тестирования новых продуктов компании.
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