Mail.Ru тестирует приложение для организации встреч

В магазине Google Play в аккаунте неофициального разработчика Mail.Ru Group появилось приложение JAM. Оно позволяет организовывать встречи, приглашая друзей из своих контактов из записной книжки, то есть фактически это календарь, который рассылает оповещения друзьям и знакомым. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.

Приложение пока доступно только для пользователей из Латвии, использующих смартфоны на базе Android. Ни в одной другой стране, включая Россию, оно пока недоступно.

Приложение появилось в Google Play 26 февраля этого года, последнее обновление было 20 апреля. Установить его успели порядка 50 человек.

Разработчиком, загрузившим его в магазин приложений, значится Craigpark Limited. Как ранее сообщали «Известия», под таким названием был создан неофициальный аккаунт Mail.Ru Group, который используется для тестирования новых продуктов компании.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.