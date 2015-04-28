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Бизнес-гороскоп на неделю: Близнецы в выходные разбегутся по магазинам
Гороскоп с 28 апреля по 4 мая от деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio.
Овен. На этой неделе вам необходимо держать сферу финансов под строгим контролем. Не стоит без крайней нужды давать деньги в долг родственникам и знакомым, а вот собственные долги, если они есть, вернуть придется. И чем раньше, тем лучше.
Телец. В первой половине недели вероятны денежные поступления, которыми необходимо разумно распорядиться. Тратить лишнее крайне нежелательно. Во вторник и среду удачно пройдут встречи и деловые переговоры. В субботу избегайте хвастовства своим благосостоянием.
Близнецы. Основные доходы будут связаны с короткими, но выгодными заказами и проектами. Документацию лучше заполнять своевременно, чтобы не возникали проблемы. Во вторник или четверг возможны денежные поступления, которые позволят в выходные совершить необходимые и приятные покупки или важные приобретения.
Рак. Любой риск на этой неделе может оказаться неоправданным. Постарайтесь вести себя разумно и экономно, тратьте деньги только на самое необходимое. В пятницу возможны новые денежные поступления. В субботу лучше не тратить слишком много денег на развлечения.
Лев. Понедельник - один из самых благоприятных дней в финансовом плане. В пятницу можно отправляться по магазинам за желанной покупкой. В воскресенье есть риск оставить слишком много денег в ресторане или в кафе. Так что лучше пригласить гостей домой.
Дева. Ваше финансовое состояние может улучшиться благодаря друзьям и новым проектам. В понедельник и вторник осторожность позволит избежать денежных потерь. Внимательно читайте договоры и контракты. В субботу будут удачными заранее запланированные, а не спонтанные покупки.
Весы. Эта неделя обещает финансовое затишье. Во вторник может поступить искаженная информация, избегайте поспешности в действиях на ее основе. В среду и четверг успешны будут вложения в образование, покупка учебной и справочной литературы например. В пятницу вы можете найти новую прибыльную работу.
Скорпион. Вероятны некоторые финансовые проблемы, особенно в первой половине недели. Постарайтесь приобретать только самое необходимое. Однако уже в четверг вам выплатят все долги по зарплате, возможно еще и премию дадут.
Стрелец. Ваши ответственность и активность будут по достоинству оценены начальством, есть вероятность продвижения по служебной лестнице. Однако эту ступень в карьере важно не только получить, но и удержать. Для этого придется больше работать. И финансовое положение будет достаточно благополучным.
Козерог. Во вторник вероятны незначительные денежные поступления, которые позволят рассчитаться со старыми долгами. В среду желательно не планировать и не предпринимать ничего нового. Пятница - удачный день для деловых встреч и ведения переговоров. В выходные порадуйте детей походом в парк развлечений.
Водолей. Возможно, вам предстоит поездка за рубеж. Ждите приятных новостей от партнеров. Возможно и даже весьма вероятно получение подарков. Ваш финансовый успех будет зависеть от надежности коллег. Не забывайте о необходимости сделать покупки и обновить гардероб.
Рыбы. На недостаток денег вам жаловаться, похоже, не придется. Вы можете получить премию или долгожданный гонорар. Так что порадуйте и себя и своих близких приятными мелочами. Устройте ужин в ресторане для всей семьи.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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