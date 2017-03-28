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Более половины граждан России поддержали повышение НДФЛ
Россияне готовы отдать налоги на благие дела, это показал проведённый ВЦИОМом опрос, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Согласно исследованию, респонденты выступают за такую меру, если полученные дополнительные доходы будут направлены на повышение будущей пенсии или на поддержку здравоохранения. В свою очередь 35 % опрошенных высказались против увеличения налога на доходы физических лиц. Более половины опрошенных россиян в принципе не против умеренного повышения НДФЛ, если вырученные средства пойдут на благие цели - например, повышение пенсий или улучшение здравоохранения. Однако повышение должно быть обязательно небольшим и носить строго целевой характер. В
сероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе инициативного опроса, проведенного 19-20 марта 2017 г., получил следующие данные. Нынешний размер основной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – 13% верно смог назвать каждый второй опрошенный (52%), еще 7% дали другие ответы, 39% честно признались, что не знают. Среди трудящихся граждан уровень осведомленности заметно выше (64%), чем среди остальных категорий населения (в частности, неработающих студентов – 29%, неработающих пенсионеров – 34%). В ситуации выбора между пенсиями и здравоохранением, как возможными статьями, на которые следовало бы потратить дополнительные деньги, собранные за счет повышения ставки НДФЛ, ответ далеко не однозначен: 31% опрошенных называют пенсии, 24% - здравоохранение, 35% - не поддерживают ни одно из предложений.
Как показывают данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», чувствительность к повышению налога ощущается уже на пороге +2% (15% опрошенных готовы сменить работу и получать на новом месте зарплату в конверте в случае, если их заработная плата в связи с повышением НДФЛ снизится на 2%), однако далее снижается, и на уровне +10-12% практически перестает дифференцироваться: иными словами, повышение налога на 12% или 100% в сознании россиян уже не сильно отличается. Более трети участников опроса (38%) сказали, что каков бы ни был процент сокращения дохода, они не стали бы искать новую работу с неофициальным заработком, 24% затруднились с ответом.
Интересно, что чувствительность к снижению заработка в результате повышения НДФЛ практически не зависит от уровня доходов. В то же время сфера занятости имеет значение: бюджетники в большей степени готовы терпеть снижение заработка, нежели работники коммерческой сферы.
Данные комментирует эксперт-консультант ВЦИОМ Олег ЧЕРНОЗУБ: «Невозможно получить достоверные данные об отношении населения к повышению налогов, спрашивая об этом напрямую. Поэтому мы использовали довольно сложный тест и получили весьма нетривиальные данные. Любое снижение доходов воспринимается очень остро: 15% опрошенных готовы перейти в режим «теневой занятости» при снижении заработка всего на 2%. Даже частичная реализация этих планов будет иметь своим очевидным последствием выпадение намного больших доходов бюджета и внебюджетных фондов, чем удастся собрать за счёт повышения НДФЛ. Чтобы осознать «масштаб бедствия» необходимо вспомнить, что в настоящий момент теневая занятость оценивается примерно в 21% от численности рабочей силы. В принципе же общество допускает снижение доходов в результате увеличения налогов примерно до 10%. Это - абсолютный предел для любых экспериментов с налогами. Всё, что выше этой величины «не укладывается в общественном сознании»: люди не верят, что такое может быть и просто не могут себе представить, что стали бы делать в подобной ситуации».
По данным сайта www.wciom.ru
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