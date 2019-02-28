В Приморье при губернаторе Миклушевском специально занижался важнейший показатель

Путин лично потребовал устранить чудовищную несправедливость в отношении пенсионеров

Президент России поручил правительству разработать методику определения прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в субъектах Федерации. Сейчас в регионах «полная чересполосица: у кого-то густо, у кого-то пусто», сказал глава государства на совещании с членами правительства 27 февраля (цитата по сайту Кремля).

Действительно, общей обязательной методики установления региональных ПМП нет, пишет РБК. Закон требует, чтобы показатель устанавливался на основании потребительской корзины и данных об уровне цен, но на практике некоторые регионы просто приравнивают ПМП к общероссийскому.

В результате произвольных методик в 2017 году (более свежих данных у социального блока правительства нет) в 14 регионах установленный властями ПМП оказался ниже фактически сложившегося, сообщила на совещании у президента вице-премьер Татьяна Голикова. А это значит, что самые бедные пенсионеры в этих регионах — те, кто не зарабатывает даже на прожиточный минимум, — получают меньшие доплаты до ПМП, чем могли бы. «Это искажает картину на предстоящий прогноз и приводит к тем дисбалансам, которые связаны с последующим получением индексации», — указала Голикова. По ее словам, соцблок правительства анализирует ситуацию «в рамках подготовки законопроекта».

По итогам 2017 года показатель прожиточного минимума пенсионера оказался занижен в Карелии, Еврейской АО, Приморском крае (при губернаторе Владимире Миклушевском), Амурской области, Ханты-Мансийском АО, Красноярском крае, Республике Коми, Ивановской, Вологодской, Псковской, Томской, Калининградской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, уточняли ранее в Минтруде.

«В последнее время есть тенденция к выравниванию прожиточного минимума пенсионера: в регионах, где показатель был выше федерального уровня, он потихоньку спускается к федеральному ПМП», — сказал РБК директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. Это связано с тем, что регионам невыгодно иметь ПМП выше федерального, поскольку им приходится доплачивать до него из собственного бюджета. «Невооруженным глазом видны очень странные цифры по ряду регионов — например, в Санкт-Петербурге очень низкий прожиточный минимум», — добавил он.

Если законопроект Минтруда будет принят, регионы будут устанавливать прожиточные минимумы пенсионера на уровне фактически сложившегося ПМП за второй квартал предыдущего года — показателя, который считается по единой утвержденной методике. При этом в тех регионах, где ПМП в результате пересмотра увеличится, материальное положение малоимущих пенсионеров, соответственно, улучшится. А в тех регионах, где ПМП уменьшится, положение пенсионеров не ухудшится благодаря «сохранной норме» закона о государственной социальной помощи: общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом социальных доплат не может быть ниже, чем в предыдущем году.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию выдвинул и другую инициативу по улучшению материального положения самых бедных пенсионеров. Он поручил индексировать пенсии и ежемесячные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, чтобы избежать ситуации, при которой самые бедные получают меньшую прибавку, чем величина индексации. Правительство, в свою очередь, уже подготовило законопроект, закрепляющий новый порядок повышения пенсий наиболее нуждающимся пенсионерам.

Фото РБК.