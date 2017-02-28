Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-гороскоп: Скорпионам вернут все долги. И еще приплатят
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта
ОВЕН. Финансовое положение на нынешней неделе напоминает зебру. В понедельник вас может беспокоить отсутствие необходимой суммы, но поиск дополнительных средств в этот день лучше не начинать. Это обеспечит вам необходимые стабильность и равновесие. В четверг вам могут дать премию или давно обещанный гонорар.
ТЕЛЕЦ. В среду не отказывайтесь от предложения дополнительного заработка. Во второй половине недели вероятны новые денежные поступления. В четверг будьте предельно внимательны при оформлении документов и крупных покупок. В пятницу и субботу стоит вкладывать деньги в усовершенствование семейного быта.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас может ожидать многообещающая с точки зрения финансов неделя. Деньги будут поступать буквально со всех сторон. И вы сможете даже повысить зарплату своим сотрудникам, если вы предприниматель. В пятницу будут удачны необходимые покупки и приобретения. В субботу или воскресенье вас порадует своей щедростью любимый человек.
РАК. Неделя достаточно удачна и стабильна в финансовом плане. В понедельник и вторник возможны новые денежные поступления, интересные предложения о работе. Четверг принесет удачное разрешение любых финансовых проблем. А в воскресенье вероятны очередные крупные покупки и приобретения.
ЛЕВ. Постарайтесь не приобретать ничего серьезного в понедельник и пятницу. В среду хорошо начинать новые долгосрочные проекты в деловой сфере. Проявите упорство и трудолюбие. И это будет напрямую способствовать вашим финансовым успехам.
ДЕВА. Ваше здоровье или красота может потребовать дополнительных затрат. Впрочем, деньги найдутся. В четверг возможны новые денежные поступления. В пятницу не исключен производственный конфликт, проявите сдержанность. В субботу устройте себе день отдыха и не назначайте деловых, ответственных встреч.
ВЕСЫ. В целом неделя финансово стабильна, если вы не попадетесь на удочку авантюристам или сами не организуете авантюру. В четверг или пятницу вероятно увеличение зарплаты или получение премии. В субботу возможны денежные поступления.
СКОРПИОН. Финансовое положение вполне устойчиво, это позволит вам спокойно и без лишней суетливости и нервозности распоряжаться имеющимися у вас средствами, а их будет немало. Вероятны крупные денежные поступления. Все долги вам отдадут. Еще и предложат новый интересный проект.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас могут загрузить дополнительными обязанностями. Но и выгоду они принесут немалую. Так что нужно постараться. Во вторник вероятны денежные поступления. В четверг и пятницу прислушайтесь к деловым предложениям, но не спешите с ответом.
КОЗЕРОГ. Вам в эти дни будет относительно легко выполнить старые обязательства и отдать долги. В среду проявите настойчивость, и, если вас не испугают трудности, результаты превзойдут ожидания. Планируйте ваши затраты, чтобы в воскресенье не возникло конфликта в семье из-за нехватки денег.
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь на этой неделе максимально оптимально распределить ваше время и деньги. Тратить лучше в среду и субботу, для зарабатывания же наиболее благоприятны вторник, четверг и пятница. В авантюрах лучше участия не принимать, деньги сомнительным личностям не давать. Во второй половине недели вероятны новые денежные поступления.
РЫБЫ. Финансовое положение в данный момент слегка ограничивает ваши возможности, так что лишнего не тратьте. Во вторник вероятны незначительные денежные поступления. В четверг берегитесь обмана. В воскресенье не делайте крупных покупок и вложений.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам вернут все долги. И еще приплатят
- Почта России разоблачила банду интернет-мошенников
- В России запретят называть детей идиотскими именами
- Путин заморозил материнский капитал до 2020 года
- Россиянам укоротят новогодние каникулы
- Власти вступились за коллекторов
- Сегодня вспоминаем погибших журналистов Приморья
- В России заблокировали одну из соцсетей
- Преступники смогут официально откупаться от наказания
- Фонд для особенных детей назвали "Синдром любви"
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам вернут все долги. И еще приплатят
- ДВФУ получит от правительства почти полмиллиарда рублей
- Почта России разоблачила банду интернет-мошенников
- В России запретят называть детей идиотскими именами
- В Петербурге заложат две "Варшавянки" для ТОФ
- Банки займутся оформлением паспортов и миграционных документов
- "Молчунам" дадут слово
- Сбербанк сделал новогодний подарок семилетнему мальчику Кириллу
- Аудитория активных пользователей мобильных приложений Сбербанк Онлайн превысила 20 млн человек
- Денег на разовую выплату для всех пенсионеров не хватает
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из-за теракта на Дальнем Востоке чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий завод
- Во Владивостоке "Снеговая падь" ищет кредитора
- Во Владивостоке появится четырехбашенный жилой комплекс
- Россияне трубят тревогу: дома невозможно зарегистрировать
- Куда пойти во Владивостоке в длинные выходные
- Аэропорт Владивосток улетел в Сингапур
- Cтоимость кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье может составить 45 тысяч
- Весна внесет ясность в "дело Пушкарева"
- Губернатор Приморья пообещал не допускать к власти бандитов и воров
- В Приморье крупнейший лесозаготовитель попал под прессинг чиновников