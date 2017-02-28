Бизнес-гороскоп: Скорпионам вернут все долги. И еще приплатят

Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта

ОВЕН. Финансовое положение на нынешней неделе напоминает зебру. В понедельник вас может беспокоить отсутствие необходимой суммы, но поиск дополнительных средств в этот день лучше не начинать. Это обеспечит вам необходимые стабильность и равновесие. В четверг вам могут дать премию или давно обещанный гонорар.

ТЕЛЕЦ. В среду не отказывайтесь от предложения дополнительного заработка. Во второй половине недели вероятны новые денежные поступления. В четверг будьте предельно внимательны при оформлении документов и крупных покупок. В пятницу и субботу стоит вкладывать деньги в усовершенствование семейного быта.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас может ожидать многообещающая с точки зрения финансов неделя. Деньги будут поступать буквально со всех сторон. И вы сможете даже повысить зарплату своим сотрудникам, если вы предприниматель. В пятницу будут удачны необходимые покупки и приобретения. В субботу или воскресенье вас порадует своей щедростью любимый человек.

РАК. Неделя достаточно удачна и стабильна в финансовом плане. В понедельник и вторник возможны новые денежные поступления, интересные предложения о работе. Четверг принесет удачное разрешение любых финансовых проблем. А в воскресенье вероятны очередные крупные покупки и приобретения.

ЛЕВ. Постарайтесь не приобретать ничего серьезного в понедельник и пятницу. В среду хорошо начинать новые долгосрочные проекты в деловой сфере. Проявите упорство и трудолюбие. И это будет напрямую способствовать вашим финансовым успехам.

ДЕВА. Ваше здоровье или красота может потребовать дополнительных затрат. Впрочем, деньги найдутся. В четверг возможны новые денежные поступления. В пятницу не исключен производственный конфликт, проявите сдержанность. В субботу устройте себе день отдыха и не назначайте деловых, ответственных встреч.

ВЕСЫ. В целом неделя финансово стабильна, если вы не попадетесь на удочку авантюристам или сами не организуете авантюру. В четверг или пятницу вероятно увеличение зарплаты или получение премии. В субботу возможны денежные поступления.

СКОРПИОН. Финансовое положение вполне устойчиво, это позволит вам спокойно и без лишней суетливости и нервозности распоряжаться имеющимися у вас средствами, а их будет немало. Вероятны крупные денежные поступления. Все долги вам отдадут. Еще и предложат новый интересный проект.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас могут загрузить дополнительными обязанностями. Но и выгоду они принесут немалую. Так что нужно постараться. Во вторник вероятны денежные поступления. В четверг и пятницу прислушайтесь к деловым предложениям, но не спешите с ответом.

КОЗЕРОГ. Вам в эти дни будет относительно легко выполнить старые обязательства и отдать долги. В среду проявите настойчивость, и, если вас не испугают трудности, результаты превзойдут ожидания. Планируйте ваши затраты, чтобы в воскресенье не возникло конфликта в семье из-за нехватки денег.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь на этой неделе максимально оптимально распределить ваше время и деньги. Тратить лучше в среду и субботу, для зарабатывания же наиболее благоприятны вторник, четверг и пятница. В авантюрах лучше участия не принимать, деньги сомнительным личностям не давать. Во второй половине недели вероятны новые денежные поступления.

РЫБЫ. Финансовое положение в данный момент слегка ограничивает ваши возможности, так что лишнего не тратьте. Во вторник вероятны незначительные денежные поступления. В четверг берегитесь обмана. В воскресенье не делайте крупных покупок и вложений.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.