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Мэр предложил расстреливать руководителей управляющих компаний

28 Февраля 2015, 10:09 | В России

Мэр Мурманска Алексей Веллер, известный резкими формулировками, предложил расстрелять руководителей управляющих компаний, которые не справляются с уборкой снега во дворах жилых домов. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Утро.Ru".

"Показательный расстрел очень хочется увидеть", - сказал Веллер. При этом градоначальник выразил надежду, что избежать казней удастся благодаря "правоохранительным органам, которые смогут принять меры воздействия на нерадивых коммунальщиков".

Между тем, во Владивостоке уже сегодня, 28 февраля, представители административных комиссий Владивостока вышли в рейды с целью проверки соблюдения гражданами и предприятиями всех форм собственности административного законодательства. Комиссии проверят, как предприятия позаботились об организации уборки снега на вверенных территориях.

Как подчеркнули в отделе по исполнению административного законодательства администрации города, проверки пройдут во всех районах города.

Напомним, что согласно действующему законодательству предприятия и организации всех форм собственности должны своевременно принять меры по организации уборки подведомственной территории от снега, а также организовать его вывоз. Сброс снега на проезжую часть категорически запрещен. За непринятие мер грозит административная ответственность и штрафные санкции.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 


 
 
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Теги: уборка снега  управляющая компания  снегопад  циклон  мэр 






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Комментарии

  • Карбофос14:20, 02.03.2015#

    У нас во Владе снег не чистют. Там откуда Мэр родом, по ходу не принято в натуре.

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