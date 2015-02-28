Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мэр предложил расстреливать руководителей управляющих компаний
Мэр Мурманска Алексей Веллер, известный резкими формулировками, предложил расстрелять руководителей управляющих компаний, которые не справляются с уборкой снега во дворах жилых домов. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Утро.Ru".
"Показательный расстрел очень хочется увидеть", - сказал Веллер. При этом градоначальник выразил надежду, что избежать казней удастся благодаря "правоохранительным органам, которые смогут принять меры воздействия на нерадивых коммунальщиков".
Между тем, во Владивостоке уже сегодня, 28 февраля, представители административных комиссий Владивостока вышли в рейды с целью проверки соблюдения гражданами и предприятиями всех форм собственности административного законодательства. Комиссии проверят, как предприятия позаботились об организации уборки снега на вверенных территориях.
Как подчеркнули в отделе по исполнению административного законодательства администрации города, проверки пройдут во всех районах города.
Напомним, что согласно действующему законодательству предприятия и организации всех форм собственности должны своевременно принять меры по организации уборки подведомственной территории от снега, а также организовать его вывоз. Сброс снега на проезжую часть категорически запрещен. За непринятие мер грозит административная ответственность и штрафные санкции.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Число учебников в школах уменьшится пока на треть
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Минобороны ликвидирует военные кафедры в вузах
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- "ГПМ Матч" и "Ростелеком" открыли телеканал "Матч! Ультра"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
У нас во Владе снег не чистют. Там откуда Мэр родом, по ходу не принято в натуре.