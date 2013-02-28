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Собак опасных пород приравняют к оружию
Госдума готовит ко второму чтению законопроект об ответственном обращении с животными, значительно ужесточающим требования к приобретению, содержанию и обращению с животными.
Законопроект закрепляет необходимость создания животным при их содержании условий, соответствующих биологическим и индивидуальным особенностям животного, определяет обязанности владельцев животных удовлетворять потребности животных в полнорационном сбалансированном питании, чистой воде, сне, движении и естественной активности, устанавливает обязанности к выгулу собак, использованию служебных собак, перевозке животных, умерщвлению (эвтаназии) животных.
В законопроекте установлен ряд запретов при содержании животных-компаньонов: запрещается содержать животных-компаньонов, не включенных в перечень групп и видов животных, разрешенных для содержания в домашних условиях.
В документе пределен перечень животных-компаньонов, которые могут содержаться домашних условиях, и основные требования к их владельцам.
Подробно прописаны в документе и требования при содержании собак потенциально опасных пород. В частности, парламентарии предлагают приравнять собак бойцовских пород к травматическому оружию, то есть многократно ужесточить правила их приобретения, ввести обязательную регистрацию таких собак и специальное обучение хозяев.
Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото animal.ru.
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Комментарии
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Cot12:02, 28.02.2013#
А вод интересно ты за что, за бесполезный закон ограничивающий мои права при этом вас он не как не защищает. К примеру, 02. 03. 12 и 03. 03. 12 в с/к «Динамо» (Западная, 13) выставка собак, где будет много разных пород при этом никто кидаться на тебя не буде (нужен ты им как зайцу стоп-сигнал). Но ведь я могу завести беспородную собаку, о которой в законе не чего не сказано и какая гарантия, что она не порвёт тебе штаны на ягодице, так как за изготовления оружия даже травматического можно наказать, а за любовь к собаке нет.
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Псевдоним23:32, 02.03.2013#
Уважаемый. . . как то на одной выставке мне впился овчар в мягкое место (притом овчар медалист). . . я просто проходил мимо, и чувствую как что-то меня хватает за джинсы. . . хорошо сабакен был на поводке, хозяин долго извинялся, и т. к. были просто царапины, я не стал поднимать шумиху. . . Было это году в 98-м. . . Это я к тому, что мы знаем, что собака не укусит, а собака знает об энтом?
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Cot11:30, 28.02.2013#
Интересно как они собираются определить «собак бойцовских пород» не в РКФ не в FCI нет такого понятия. Если же по размерам тогда надо будит признать что по улицам города бегают бесхозные бойцовские собаки, а если прировнять к травматическому оружию, неучтённое оружие. И не собаки бойцовские, а хозяева уроды.
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)11:38, 28.02.2013#
Давно пора, а то надоело смотреть, как дохленький паренек или такая же женщина выгуливают пса бойцовской породы без намордника и без поводка, типо пес не кусается. Мое мнение их надо штрафовать за подобные проступки, при чем на пару рублей, чтоб до них доходило, что у пса на уме может быть что угодно и любого прохожего он может принять как угрозу для своего хозяина. И ввести поправку, если собака напала на прохожего человека, то ей полагается смерть, а хозяину срок.
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Cot12:26, 28.02.2013#
А вод интересно вы всегда знаете, что на уме у человека, который идёт вам на встречу или за вами, может на всякий случай надеть намордник и наручники, и ещё раз повторю, нет такой породы «бойцовская». Насчёт смерти для собаки вы знаете, сколько всего пострадала от собак и сколько случаев гибели человека от человека, не беря во внимание без смертельного исхода, но и этих цифр хватит понять на кого надо надеть намордники.
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)12:38, 28.02.2013#
От акул люди тоже не каждый день умирают, однако всем известно, что плавать с этой рыбой нельзя, если ты, конечно, не в решетке. Послушай, Cot-собаковод, а ты когда из дома выходишь, то каждый раз берешь с собой псину? Или когда ее с собой рядом нет достаешь ствол и на всех направляешь? Кого боишься?
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)12:54, 28.02.2013#
Мне очень печально, что именно у таких как ты, в большинстве случаев, крупные собаки и заводятся. Собака может напасть и на ребенка, и на девушку, случаев масса, погугли на досуге. Ты просто наверно не понимаешь, что твоя собака тебя не защитит на улице.
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Cot14:53, 28.02.2013#
Ну, мне тебя жаль, но судя по тому, что авторитет у тебя «Google» это и понятно. Во первых те пытаешься судить о людях не зная их, но как безмозглой малолетки тебе простительно. Во вторых собака у меня не как защита или оружие а как член семьи, с которым просто хорошо гулять. И ещё посмотри в «Google» сколько было нападений (преступлений) на детей и девушек со стороны человека.
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Псевдоним11:43, 28.02.2013#
абсолютно-за. В семье имеем 2-х собак. Крупную ВСЕГДА выгуливаем на поводке и в наморднике, (мелкая бегает рядом)и когда видим стаффа или ротвейлера без намордника, понимаем, что хозяева просто ДЕБИЛЫ!!!!Многие берут собак крупных пород , не понимая всей сложности их характера, сложности их воспитания и содержания. А некоторые уроды(больше слов для них не подберу)берут бойцовских собак для самоутверждения, вот такие ХОЗЯЕВА самые опасные!!!Некоторые заводчики не выбраковывают щенков крупных пород с нарушенной психикой. НО зная Росиию, очень смутно представляется, как этот закон будет исполняться!
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36218:03, 28.02.2013#
Собака бросилась к ребенку, точно не знаю то ли поиграть, то ли укусить, я взял ребенка на руки и на вопрос кагово муя он выводит бойцовского пса без поводка и намордника, я услышал много интересно о ребенке и себе. Пистолет решил спор, как их потом забирали, я не знаю.
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Соседка23:40, 02.03.2013#
У меня два стаффа. Свой дом. В мое отсутствие собаки свободно бегают по двору , работа у них такая - охранять. Однажды какой то придурок решил подразнить, поиграть или стырить что то - не знаю. . Засунул руку под воротами. . . Потом орал что подаст на меня в суд за то что моя борцовская собака пролегзла в щель 10 см под воротами и затащила его вовнутрь пытаясь сожрать. . Приехав домой я обнаружила этого возмущенного гражданина под воротами дома, орущего о законе о бойцовских собаках, суде и прочей ерунде. А мои собаки гордо носились с его курткой по участку;) поэтому далеко не все кто об этом орут нормальные адекватные люди. .
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Псевдоним00:22, 03.03.2013#
Но закон этот нужен. . . и зачем вам эти стафы? Если для охраны, то берите породы предназначенные для этого, если для разведения, то держите в вольерах, если нужен пёсик для семьи- берите декоративную породу. . . в общем я вас не понимаю. собака бойцовой породы напала, без причины, (вернее причина была, но хозяева не позаботились об устранении возможности возникновения данного прецедента (отпустили опасных собак, не заделали дыры в заборе и ещё массу доводов можно упомянуть)), на человека и вы об этом рассказываете. . . А если бы собакен перепрыгнул забор и начал всех кусать (или вы читаете мысли животных?). Я не против живности, но нужно отвечать за их поведение ибо мы их приручили и воспитали.
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