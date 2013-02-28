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Собак опасных пород приравняют к оружию

28 Февраля 2013, 01:55 | В России

Госдума готовит ко второму чтению законопроект об ответственном обращении с животными, значительно ужесточающим требования к приобретению, содержанию и обращению с животными.

Законопроект закрепляет необходимость создания животным при их содержании условий, соответствующих биологическим и индивидуальным особенностям животного, определяет обязанности владельцев животных удовлетворять потребности животных в полнорационном сбалансированном питании, чистой воде, сне, движении и естественной активности, устанавливает обязанности к выгулу собак, использованию служебных собак, перевозке животных, умерщвлению (эвтаназии) животных.

В законопроекте установлен ряд запретов при содержании животных-компаньонов: запрещается содержать животных-компаньонов, не включенных в перечень групп и видов животных, разрешенных для содержания в домашних условиях.

В документе пределен перечень животных-компаньонов, которые могут содержаться домашних условиях, и основные требования к их владельцам.

Подробно прописаны в документе и требования при содержании собак потенциально опасных пород. В частности, парламентарии предлагают приравнять собак бойцовских пород к травматическому оружию, то есть многократно ужесточить правила их приобретения, ввести обязательную регистрацию таких собак и специальное обучение хозяев.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото animal.ru.

Автор: По сообщениям информагентств
Теги: оружие  госдума  животные  депутаты  законопроект 



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Комментарии

  • Псевдоним11:22, 28.02.2013#

    Давно пора! Я за!

  • Cot12:02, 28.02.2013#

    А вод интересно ты за что, за бесполезный закон ограничивающий мои права при этом вас он не как не защищает. К примеру, 02. 03. 12 и 03. 03. 12 в с/к «Динамо» (Западная, 13) выставка собак, где будет много разных пород при этом никто кидаться на тебя не буде (нужен ты им как зайцу стоп-сигнал). Но ведь я могу завести беспородную собаку, о которой в законе не чего не сказано и какая гарантия, что она не порвёт тебе штаны на ягодице, так как за изготовления оружия даже травматического можно наказать, а за любовь к собаке нет.

  • Псевдоним23:25, 02.03.2013#

    Учи русский язык, философ!

  • Псевдоним23:32, 02.03.2013#

    Уважаемый. . . как то на одной выставке мне впился овчар в мягкое место (притом овчар медалист). . . я просто проходил мимо, и чувствую как что-то меня хватает за джинсы. . . хорошо сабакен был на поводке, хозяин долго извинялся, и т. к. были просто царапины, я не стал поднимать шумиху. . . Было это году в 98-м. . . Это я к тому, что мы знаем, что собака не укусит, а собака знает об энтом?

  • Cot11:30, 28.02.2013#

    Интересно как они собираются определить «собак бойцовских пород» не в РКФ не в FCI нет такого понятия. Если же по размерам тогда надо будит признать что по улицам города бегают бесхозные бойцовские собаки, а если прировнять к травматическому оружию, неучтённое оружие. И не собаки бойцовские, а хозяева уроды.

  • 36211:37, 28.02.2013#

    Просто запретить всех собак в городе, а кто не согласен-расстрелять нах.

  • Cot12:08, 28.02.2013#

    Можно и так, за тем возьмемся за тех, у кого кошки, потом кто курит, далее кто пьёт, ест и наконец кто дышит.

  • Псевдоним14:48, 28.02.2013#

    Тебя бы расстрелять, меньше б одним придурком было

  • )11:38, 28.02.2013#

    Давно пора, а то надоело смотреть, как дохленький паренек или такая же женщина выгуливают пса бойцовской породы без намордника и без поводка, типо пес не кусается. Мое мнение их надо штрафовать за подобные проступки, при чем на пару рублей, чтоб до них доходило, что у пса на уме может быть что угодно и любого прохожего он может принять как угрозу для своего хозяина. И ввести поправку, если собака напала на прохожего человека, то ей полагается смерть, а хозяину срок.

  • Cot12:26, 28.02.2013#

    А вод интересно вы всегда знаете, что на уме у человека, который идёт вам на встречу или за вами, может на всякий случай надеть намордник и наручники, и ещё раз повторю, нет такой породы «бойцовская». Насчёт смерти для собаки вы знаете, сколько всего пострадала от собак и сколько случаев гибели человека от человека, не беря во внимание без смертельного исхода, но и этих цифр хватит понять на кого надо надеть намордники.

  • )12:38, 28.02.2013#

    От акул люди тоже не каждый день умирают, однако всем известно, что плавать с этой рыбой нельзя, если ты, конечно, не в решетке. Послушай, Cot-собаковод, а ты когда из дома выходишь, то каждый раз берешь с собой псину? Или когда ее с собой рядом нет достаешь ствол и на всех направляешь? Кого боишься?

  • Cot12:43, 28.02.2013#

    По-моему это ты боишься, коль боишься собак без намордника, знаешь наверно, что они чувствуют плохих людей.

  • )12:54, 28.02.2013#

    Мне очень печально, что именно у таких как ты, в большинстве случаев, крупные собаки и заводятся. Собака может напасть и на ребенка, и на девушку, случаев масса, погугли на досуге. Ты просто наверно не понимаешь, что твоя собака тебя не защитит на улице.

  • Cot14:53, 28.02.2013#

    Ну, мне тебя жаль, но судя по тому, что авторитет у тебя «Google» это и понятно. Во первых те пытаешься судить о людях не зная их, но как безмозглой малолетки тебе простительно. Во вторых собака у меня не как защита или оружие а как член семьи, с которым просто хорошо гулять. И ещё посмотри в «Google» сколько было нападений (преступлений) на детей и девушек со стороны человека.

  • Псевдоним23:26, 02.03.2013#

    "ЗА" всеми руками и ногами.

  • Псевдоним11:43, 28.02.2013#

    абсолютно-за. В семье имеем 2-х собак. Крупную ВСЕГДА выгуливаем на поводке и в наморднике, (мелкая бегает рядом)и когда видим стаффа или ротвейлера без намордника, понимаем, что хозяева просто ДЕБИЛЫ!!!!Многие берут собак крупных пород , не понимая всей сложности их характера, сложности их воспитания и содержания. А некоторые уроды(больше слов для них не подберу)берут бойцовских собак для самоутверждения, вот такие ХОЗЯЕВА самые опасные!!!Некоторые заводчики не выбраковывают щенков крупных пород с нарушенной психикой. НО зная Росиию, очень смутно представляется, как этот закон будет исполняться!

  • Cot12:38, 28.02.2013#

    Как владелиц собак вы должны знать, что собаки похожи на своих хозяев, поэтому не важен размер питомца и маленький «тузик» может бросится, кстати по статистики маленькие больше наподдают чем большие.

  • Псевдоним12:15, 28.02.2013#

    Я за

  • 36218:03, 28.02.2013#

    Собака бросилась к ребенку, точно не знаю то ли поиграть, то ли укусить, я взял ребенка на руки и на вопрос кагово муя он выводит бойцовского пса без поводка и намордника, я услышал много интересно о ребенке и себе. Пистолет решил спор, как их потом забирали, я не знаю.

  • Псевдоним18:41, 28.02.2013#

    молодец!держи пять!

  • Литвиненко23:31, 02.03.2013#

    Стрельнул, и побежал без оглядки, что-ли? Хоть ногами попинал лежачих? Настоящий мужчина!)))))

  • 36218:19, 03.03.2013#

    Нет конечно, не побежал, а поставил ребенка на ноги и товарИСЧУ пару раз въ. . л ногой в ухо. Ребенка жаль, перепугался малец.

  • Замполит11:41, 02.03.2013#

    Собакам не место в городе!

  • Татошка23:34, 02.03.2013#

    Замполитам не место в городе!!! Их нет со времен СССР.

  • Соседка23:40, 02.03.2013#

    У меня два стаффа. Свой дом. В мое отсутствие собаки свободно бегают по двору , работа у них такая - охранять. Однажды какой то придурок решил подразнить, поиграть или стырить что то - не знаю. . Засунул руку под воротами. . . Потом орал что подаст на меня в суд за то что моя борцовская собака пролегзла в щель 10 см под воротами и затащила его вовнутрь пытаясь сожрать. . Приехав домой я обнаружила этого возмущенного гражданина под воротами дома, орущего о законе о бойцовских собаках, суде и прочей ерунде. А мои собаки гордо носились с его курткой по участку;) поэтому далеко не все кто об этом орут нормальные адекватные люди. .

  • Псевдоним00:22, 03.03.2013#

    Но закон этот нужен. . . и зачем вам эти стафы? Если для охраны, то берите породы предназначенные для этого, если для разведения, то держите в вольерах, если нужен пёсик для семьи- берите декоративную породу. . . в общем я вас не понимаю. собака бойцовой породы напала, без причины, (вернее причина была, но хозяева не позаботились об устранении возможности возникновения данного прецедента (отпустили опасных собак, не заделали дыры в заборе и ещё массу доводов можно упомянуть)), на человека и вы об этом рассказываете. . . А если бы собакен перепрыгнул забор и начал всех кусать (или вы читаете мысли животных?). Я не против живности, но нужно отвечать за их поведение ибо мы их приручили и воспитали.

  • Дружище23:43, 02.03.2013#

    Причем тут травматизма и собаки? Сколько случаев применения травматики придурками, со смертельными исходами, с увечьями. И каждый из нх получил разрешение на владение оружием. И на собаку получат без проблем. У нас придурками можно все!

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