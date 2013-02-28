Собак опасных пород приравняют к оружию

Госдума готовит ко второму чтению законопроект об ответственном обращении с животными, значительно ужесточающим требования к приобретению, содержанию и обращению с животными.

Законопроект закрепляет необходимость создания животным при их содержании условий, соответствующих биологическим и индивидуальным особенностям животного, определяет обязанности владельцев животных удовлетворять потребности животных в полнорационном сбалансированном питании, чистой воде, сне, движении и естественной активности, устанавливает обязанности к выгулу собак, использованию служебных собак, перевозке животных, умерщвлению (эвтаназии) животных.

В законопроекте установлен ряд запретов при содержании животных-компаньонов: запрещается содержать животных-компаньонов, не включенных в перечень групп и видов животных, разрешенных для содержания в домашних условиях.

В документе пределен перечень животных-компаньонов, которые могут содержаться домашних условиях, и основные требования к их владельцам.

Подробно прописаны в документе и требования при содержании собак потенциально опасных пород. В частности, парламентарии предлагают приравнять собак бойцовских пород к травматическому оружию, то есть многократно ужесточить правила их приобретения, ввести обязательную регистрацию таких собак и специальное обучение хозяев.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото animal.ru.