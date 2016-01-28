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Подсчитано сколько стоит россиянин
Научное исследование Финансового университета при правительстве РФ, выполненное по заказу кабинета министров в конце 2015 года, определило стоимость человеческой жизни в России. Цель расчетов - дать ориентир для совершенствования норм возмещения материального и морального ущерба жертвам аварий и катастроф, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Социологи пришли к выводу, что полная стоимость человеческой жизни с учетом морального ущерба составляет сегодня в России 39 миллионов рублей.
Как считали? Об этом "РГ" рассказал один из авторов исследования, директор департамента социологии Финансового университета Алексей Зубец. За основу были взяты потери внутреннего валового продукта (ВВП). Ученые рассчитали цену товаров или услуг, которые в среднем за свою трудовую жизнь производит россиянин. Получилось 17,1 миллиона рублей в ценах 2015 года. К ней прибавили экономические потери среднестатистической семьи из-за гибели родственника. Это еще 9,1 миллиона рублей. По словам Алексея Зубца в расчет экономических потерь входит еще и размер морального ущерба.
Здесь были проведены сложные расчеты с учетом доходов населения, степенью удовлетворенности людей своей жизнью и прочего. В итоге и получилось 39,3 миллиона рублей, или 624 тысячи долларов (при курсе 63 рубля). Вот от этой цифры, предлагают ученые, и надо "плясать" при определении суммы компенсации пострадавшим или семьям погибших при исполнении служебных обязанностей, аварий на производстве, на воздушном транспорте, при стихийных бедствиях, несчастных случаях или терактах. Сегодня она не превышает 2 миллионов рублей.
Понятно, что это теоретические выкладки, что нужна оценка самой методики расчета. Как рассказали "РГ" в Комитете Госдумы по промышленности, есть предложение от некоторых депутатов провести дискуссию о необходимости разработать и утвердить единый стандарт при определении стоимости человеческой жизни для расчета компенсаций. И если консенсус будет достигнут, то выработанный стандарт могут закрепить либо в отдельном законе, либо в серии законов. Например в законе об ОСАГО, об обязательном страховании гражданской ответственности воздушных и наземных перевозчиков, в законе об опасных промобъектах (электростанциях, гидросооружениях, аттракционах, лифтах).
Повышение размера выплат за гибель людей заставит владельцев опасных объектов, работодателей постоянно совершенствовать технологии безопасности, вкладывать в это деньги. И в итоге, это поможет снизить смертность и число несчастных случаев, размышляют сторонники идеи. И обращают внимание, что 2 миллиона рублей - это максимальная сумма компенсации. Жертвам ДТП на дорогах, например, платят значительно меньше - нормативами ЦБ зафиксирован максимальный размер выплаты в связи с гибелью человека по ОСАГО в размере 500 тысяч рублей.
На сколько надо увеличить сумму компенсации? Это тоже дискуссионный вопрос. Одно из предложений - надо поднимать ее с 2 миллионов рублей до 2,5 миллиона долларов. Но не вдруг, а постепенно, ориентируясь на данные объективных и субъективных исследований.
Например, сначала до 4,5 миллиона рублей. В предыдущем опросе-исследовании Финансового университета россияне оценили размер справедливой компенсации в 4,5 миллиона рублей. Правда, опрос, проведенный вслед за этим на сайте "РГ" в сентябре 2015 года, скорректировал результаты. Большинство респондентов "РГ", проголосовали за то, что человеческая жизнь должна стоить в диапазоне от 25 до 50 миллионов рублей, что, в общем-то, близко к нынешним оценкам социологов.
Итак, подняв компенсацию до 4,5 миллиона рублей, затем можно повысить до 9 миллионов рублей (цена экономических потерь) и так далее, размышляет Зубец. Но главное - надо сначала определиться с официальной методикой расчета, поддерживает ученый стремление депутатов. Из-за того, что ее до сих пор нет, постоянно возникают коллизии в достаточно чувствительных сферах социальной защиты отдельных категорий российских граждан. Например, при получении ежемесячных пособий детям. При судебных выплатах. На вопрос, нужна ли градация категорий населения по размеру компенсации, Алексей Зубец ответил утвердительно. И вообще, по его мнению, при расчете цены человеческой жизни степень компенсации материального ущерба должна признаваться обществом справедливой. А это значит, без единого стандарта не обойтись.
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