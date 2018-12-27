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Что подкинет Свинья России
Восточный гороскоп дает благоприятный прогноз, согласно которому Россию ждет процветание, развитие экономики и повышение уровня жизни граждан. В 2019 году Россия будет обладать большим политическим влиянием в мире, способствовать прекращению военных конфликтов.
Для всех знаков Зодиака следующий за 2018 год станет периодом достижения желаемого. Под покровительством Свиньи каждый добьется успехов, если, невзирая на препятствия, будет двигаться к поставленной цели. В это время стоит избегать неискренности и наигранности. Желтый Земляной Кабан будет благоволить тем, кто останется честным, открытым и дружелюбным, пишет pro2019.com. Необходимо больше внимания уделять семье и друзьям, избегать конфликтов и сохранять откровенность в общении.
Также в год Кабана следует бережно относиться к финансам и следить за расходами. Инвестировать можно в развитие собственного дела, недвижимость или имущество. Главный совет, который дает восточный гороскоп, сводится к тому, что необходимо использовать возможности проявить себя. Тогда есть шанс добиться хороших результатов и успеха во всех сферах жизни.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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