В России продляются сроки выдачи гражданам универсальных электронных карт

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, закон направлен на уточнение порядка сроков выдачи универсальной электронной карты.

Сейчас карты выдаются гражданам, подавшим соответствующие заявления, с 1 января по 31 декабря 2013 года. Тем, кто заявление не подал и не уведомил уполномоченный орган об отказе, карты предполагается выдавать с 1 января 2014 года.

Закон продлевает сроки выдачи универсальных карт. Для россиян, подавших заявления, – до 31 декабря 2014 года. Для не подавших и не отказавшихся, универсальные карты начнут выдавать с 1 января 2015 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.