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В России продляются сроки выдачи гражданам универсальных электронных карт
27 Декабря 2013, 15:23 | В России
Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, закон направлен на уточнение порядка сроков выдачи универсальной электронной карты.
Сейчас карты выдаются гражданам, подавшим соответствующие заявления, с 1 января по 31 декабря 2013 года. Тем, кто заявление не подал и не уведомил уполномоченный орган об отказе, карты предполагается выдавать с 1 января 2014 года.
Закон продлевает сроки выдачи универсальных карт. Для россиян, подавших заявления, – до 31 декабря 2014 года. Для не подавших и не отказавшихся, универсальные карты начнут выдавать с 1 января 2015 года.
Автор: По материалам информагентств
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