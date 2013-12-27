Некоторым иностранцам могут запретить въезд в Россию

ФМС России запустила информационный сервис по проверке ограничений въезда на территорию Российской Федерации, сообщила пресс-служба УФМС России по Приморскому краю.

Теперь нарушителям российского законодательства может грозить не только штраф, но и закрытие въезда на территорию Российской Федерации в течение определенного периода (три года, пять и десять лет). Это вынужденная мера по отношению к иностранным гражданам – нарушителям закона.

Наиболее распространенными причинами ограничения въезда по линии ФМС России являются: совершение в Российской Федерации двух и более правонарушений, превышение установленного законом срока пребывания. Кроме того, ограничения на въезд вводятся, если в отношении иностранца вынесено решение о выдворении, депортации или реадмиссии, а также, если иностранный гражданин предоставил недостоверные сведения, в том числе миграционную карту, не учтенную в базе ФМС России.

Проверить наличие ограничения въезда со стороны ФМС России можно на сайте Федеральной миграционной службы: http://services.fms.gov.ru в разделе «Информационные сервисы».

Ирина Сергеева. ZRPRESS.RU, Владивосток.