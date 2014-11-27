Золотые украшения скоро придется покупать по предъявлению паспорта

Депутат Госдумы Валерий ЯЗЕВ предлагает сообщать в Росфинмониторинг о гражданах, купивших ювелирные украшения более чем на 15 тысяч. Однако мало кто знает, что и сегодня надо показывать паспорт даже при покупке цепочки за пару сотен рублей. И все это, чтобы с террористами не расплачивались золотом.

В Государственной Думе принято решение подготовить отзывы на законопроект депутата Госдумы от "Единой России" Валерия Язева. Он внес его 10 ноября. Избранник предлагает поправить закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", подписанный Владимиром ПУТИНЫМ на заре президентской карьеры в августе 2001 года. Вкратце: речь идет о мониторинге продаж оптом и в розницу ювелирных изделий. Данные о реализации цепочек, колец, колье и прочих драгоценных радостей должны будут поступать в Росфинмониторинг, если сумма покупки превысит 15 тысяч рублей наличными. Либо 100 тысяч, если покупатель рассчитывается картой.

Согласно сайту Госдумы, в данный момент законопроект находится в стадии предварительного рассмотрения и готовится к внесению в Думу. Но.

Мало кому известно, что закон о противодействии терроризму, который пытается изменить депутат Язев, и так обязывает продавцов ювелирных изделий идентифицировать покупателя, а затем сообщать его данные и сумму покупки в Росфинмониторинг.

Сегодня это правило начинается от одной копейки. То есть даже при покупке серебряной цепочки за пару сотен рублей продавец обязан спросить у покупателя паспорт. Все это ради пресечения использования ювелирных украшений в качестве финансирования терроризма и экстремизма.

Теория понятна. Как пошутил в разговоре с журналистом один петербургский ювелир, "золотом расплатиться с террористом можно, а вот, например, стиральными машинами неудобно".

В теории это выглядит следующим образом: вы приобретаете, предположим, кольцо за 5 тысяч рублей. Продавец заносит данные вашего паспорта в анкету. Вы уходите с покупкой, а данные о вас и вашей покупке идут в Росфинмониторинг.

На практике все продавцы, находящиеся в здравом уме, игнорируют эту норму. Отпугивать покупателя – не лучший способ получить премиальные. Но при этом и Росфинмониторинг регулярно получает отчеты. Для этого бизнес идет на различные уловки. Например, используются данные анкет покупателей и данные, полученные от банка при оплате картой. Чаще же всего в отчет попадает словосочетание "отказался от идентификации".

По данным 47news, сотни тысяч анкет лежат много лет в бумажном и электронном виде без движения и никоим образом не используются.

Никаких конкретных норм о количестве анкет, которые должны поступать к чиновникам, нет. Как говорят участники рынка, все зависит от степени "безумия" регионального ведомства. Например, в Южном федеральном округе Росфинмониторинг лютует, а в Петербурге и Ленобласти относится к продавцам лояльно.

До 2006 года сотни килограмм макулатуро-отчетов отправлялись почтой. Затем ведомство, видимо, устало получать спам от ювелиров и разработало программу, обязательную к установке в офисах продавцов. Головной боли от этого стало меньше, но появилась другая напасть. Ежегодно работников ювелирных салонов в обязательном порядке необходимо обучать работе с программой. Стоит это 5 тысяч рублей. Появилось множество фирм, аккредитованных Росфинмониторингом, которые оказывают эту услугу.

Сначала обучение должны были проходить только директоры, затем добавились бухгалтеры, а еще чуть попозже и ответственные сотрудники. В их обязанности, кстати, входят отчасти и функции дознания. В случае, если покупатель вызывает подозрения, продавец должен со своим паролем зайти на закрытую часть сайта Росфинмониторинга и убедиться, что клиента нет в представленном там списке террористов и злоумышленников.

Законопроект депутата Язева, по сути, направлен на снижение документарной нагрузки на ювелиров. А по факту мало что меняет.

Во-первых, никто как не спрашивал паспорт, так и спрашивать не собирается.

Во-вторых, сумма в 15 тысяч не впечатляет.

По словам собеседников в ювелирных кругах, с Росфинмониторингом пытались договориться. Проводились встречи и заседали комиссии, на которых даже была достигнута договоренность установить планку идентификации покупателя на уровне 150 тысяч. "Но, как нам объяснили, в Росфинмониторинге есть люди, которые придерживаются иного мнения," - рассказал бизнесмен, имеющий отношение к ювелирному бизнесу, но пожелавший остаться не названным. "Ссориться с государством не рентабельно", - аргументировал он закрытость.

В пояснительной записке к законопроекту депутат Язев ссылается на существование ограничительного порога приобретения ювелирных изделий в других странах. Так, во Франции это 3 тысячи евро для резидентов и 15 тысяч для не резидентов, в Португалии 1 тысяча евро, в Испании 2,5, а в Бельгии 3 тысячи.

Сумма в 15 тысяч рублей для наличного расчета, по всей видимости, появилась в недрах Росфинмониторинга просто по аналогии с покупкой валюты (при покупке свыше 500 долларов требуется предъявить паспорт). Ограничение же в 100 тысяч рублей при оплате "пластиком" объясняет депутат в пояснительной записке: "установление пороговой суммы обусловлено аналогией с предельным размером расчетов между юрлицами".

Рядовые продавцы с некоторым недоумением восприняли вопросы 47news относительно необходимости спрашивать у покупателей паспорт. "Что вы! Мы никогда такого не делаем. Это же смешно и еще и отпугнет покупателя. У нас, например, много покупателей - приезжие. Они как деньги получат, то сразу к нам бегут подарки покупать женам", - поделилась сотрудница магазина в Выборге по имени Клара. Ее коллега в петербургском магазине сети и вовсе ответила, что не знает о существовании подобной нормы. Директор департамента продвижения сети ювелирных магазинов Александр Тарасов был эмоционален: "Мы не считаем это нужным (спрашивать паспорт. - Прим. ред.). К этому не готов потребитель ни психологически, ни эстетически, а поскольку большинство наших покупателей - женщины, то это и некрасиво. Тем более что за десять лет работы мы ни одной террористки среди своих покупательниц не наблюдали".

Диана ГЕНЕРАЛОВА, руководитель отдела маркетинга всероссийской ювелирной сети "Адамант", после вопроса 47news о паспортах несколько замешкалась: "Мне необходимо связаться с регионами и непосредственно с продажниками, чтобы ответить на вопрос как у нас с этим обстоит дело. Но, лично я такого не припомню".

Связаться с депутатом Валерием Язевым не удалось. Кстати, согласно системе "СПАРК-Интерфакс", дочка депутата Язева — Светлана, является гендиректором крупнейшего завода на Урале по производству ювелирных украшений ОАО "Ювелиры Урала". Ей принадлежит 19,99% акций этого предприятия. Причина, по которой Язев-старший пошел на внесение в Госдуму сомнительного в плане эффективности законопроекта, может крыться в простой механике. Поскольку Росфинмониторинг не обладает законодательной инициативой, он просто "вложил" законопроект в руки депутата, имеющего отношение к ювелирке.

Росфинмониторинг оперативно предоставить комментарии не смог.

ZRPRESS.RU, Владивосток.