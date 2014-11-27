Лишенные пармезана россияне переключились на ежей и рысей

После введения эмбарго на западные продукты россиянам стало нечего есть, сообщает «Пресса Украины». Спасительным решением в условиях кризиса стала... заготовка ежей на зиму. Как пишут украинские СМИ, мясо этих милых животных спасает жителей, к примеру, Подмосковья от настоящего голода.

«Страх приближающегося продуктового апокалипсиса принимает в России чудовищные формы. Так, жители Подмосковья надеются пережить голод, запасаясь на зиму ежатиной», — пишет «Пресса Украины», ссылаясь на Facebook известного российского музыканта Андрея МАКАРЕВИЧА.

По словам украинских СМИ, Макаревич рассказал в соцсетях о «спасительном решении» для россиян в условиях надвигающейся зимы: «В посёлке Неистово (дальнее Подмосковье) полным ходом идет заготовка ежатины. Свежемороженый ёж легко чистится, почти не содержит холестерина и вкусом напоминает нутрию. Особенно хорош ёж с вермишелью», — делится опытом музыкальный оппозиционер. Макаревич также предлагает россиянам альтернативный способ спастись от голода — полакомиться свежеубитой рысью, продолжает «Пресса Украины». Но для этого требуются дополнительные навыки обработки этого необычного мяса, которое имеет некие специфические особенности, поясняет он: «Мало кому известно, что отварное мясо рыси вкусно, питательно и легко усваивается организмом человека. Чтобы отбить специфический запах, рысь следует предварительно замочить. Лучше ударом в подбрюшье».

Среди сообщений о кулинарных изысках, легендарный исполнитель неожиданно делится историей взаимоотношениях аборигенов на загадочных «островах Солёного Мяса», отмечает украинское издание: «На островах Солёного Мяса мужчина, здороваясь с женщиной, приближается к ней на шаг и трижды объявляет о желании немедленно овладеть ей в грубой форме, на что женщина, опустив глаза, трижды отвечает: "Так уж и овладеть!", после чего они обнимаются и трутся надбровными дугами. Приветствие носит чисто формальный характер».

Поклонники музыканта активно включились в обсуждение российских «разносолов по-голодному», рассказывает «Пресса Украины». Так, один из подписчиков Макаревича на Facebook отметил: «Ежатина — это цыганская национальная кухня. Когда их гнали из Англии в 17 веке, цыгане прятались в лесах, и жареный еж стал их пропитанием». А другой «практичный» россиянин предлагает подойти к кулинарному искусству обработки ежей более серьезно и обучать этому прямо в школе: «Живности много в лесах и полях... Можно в школах ввести уроки потребления и питания».

Как уже сообщалось ранее, после введения Россией продуктовых санкций против стран Запада в стране взлетели цены на многие продукты питания, напоминает украинское издание. Поэтому президент Путин, отказавшийся от европейской курятины и свинины, срочно изыскивает возможности накормить соотечественников мясом: теперь им придется, например, есть крокодилов, заключает «Пресса Украины».

ZRPRESS.RU, Владивосток.