Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-гороскоп на неделю: Ракам лучше посидеть под камнем
Гороскоп с 27 октября по 2 ноября от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
Овен. Вас могут просто завалить делами, а на помощь коллег рассчитывать не придется. Вероятны деловые поездки, заключение важных сделок. Несмотря на занятость, найдите время для того, чтобы пройтись по магазинам и потратить немного денег на то, о чем вы давно мечтали.
Телец. Для повышения успешности в финансовой сфере можно использовать следующий прием: сформируйте подробный и детальный образ вашего финансового благополучия и почаще о нем вспоминайте. Мысль, как известно, вполне может быть материальной.
Близнецы. Финансовое положение вас не обеспокоит, так что можете порадовать себя покупками. Близкие, скорее всего, тоже в вашей помощи не нуждаются. Их ждет премия и повышение зарплаты. Так что свои деньги вы вполне можете потратить на себя.
Рак. На финансовом фронте вас может ожидать временное затишье, которое потребует от вас разумной экономии. Воздержитесь сейчас от крупных трат, лучше сначала накопить, а потом уже купить, чем влезать в кредиты.
Лев. Проявите настойчивость и даже прямолинейность в переговорах с партнерами или начальством. Иногда стоит твердо отстаивать свои позиции, иначе вы будете еще долго ждать того, что по праву считаете своим.
Дева. Финансовые положения будут весьма скромными, но это ничуть не огорчит вас. Ведь есть вещи и поважнее. В конце недели вероятно получение новых доходов. Вам могут вернуть старые долги.
Весы. В начале недели вы можете рассчитывать на финансовую поддержку от любимого человека. Он явно не экономит и не скупится. Однако не стоит все же транжирить его деньги. Старайтесь в выходные избежать опрометчивых поступков и неразумных трат.
Скорпион. У вас есть шанс открыть для себя один или несколько новых источников дохода. Ваше финансовое положение стабилизируется. Появится возможность купить то, что вам давно хотелось.
Стрелец. Ваши материально-финансовые вопросы решатся тем успешнее, чем уже будет круг посвященных в них людей. И вам также не стоит интересоваться чужими доходами. Неприлично считать чужие деньги.
Козерог. Беспокойство за финансовое положение сменится на финансовую стабильность во второй половине недели. В четверг вероятны новые денежные поступления. В пятницу важно не пропустить нужную для бизнеса информацию. Суббота - хороший день для мелких покупок.
Водолей. На этой неделе рекомендуется отдавать долги, оказывать безвозмездную материальную помощь и заниматься благотворительностью. Помогая другим, вы поможете и себе, ощутив собственную нужность и значимость.
Рыбы. В начале недели будьте осторожны, опасайтесь финансовых промахов. Возможны непредвиденные расходы на учебу и поездки. В пятницу вас может порадовать неожиданное получение премии. Если вам нужна новая работа, друзья помогут вам ее найти.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Призывникам уменьшат срок службы
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам советуют быть точнее
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут с денежной добычей
- Бизнес-гороскоп: Весам придется всю неделю всё взвешивать
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Номер мобильного телефона заменит паспорт
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Число учебников в школах уменьшится пока на треть
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба