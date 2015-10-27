Бизнес-гороскоп на неделю: Ракам лучше посидеть под камнем

Гороскоп с 27 октября по 2 ноября от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

Овен. Вас могут просто завалить делами, а на помощь коллег рассчитывать не придется. Вероятны деловые поездки, заключение важных сделок. Несмотря на занятость, найдите время для того, чтобы пройтись по магазинам и потратить немного денег на то, о чем вы давно мечтали.

Телец. Для повышения успешности в финансовой сфере можно использовать следующий прием: сформируйте подробный и детальный образ вашего финансового благополучия и почаще о нем вспоминайте. Мысль, как известно, вполне может быть материальной.

Близнецы. Финансовое положение вас не обеспокоит, так что можете порадовать себя покупками. Близкие, скорее всего, тоже в вашей помощи не нуждаются. Их ждет премия и повышение зарплаты. Так что свои деньги вы вполне можете потратить на себя.

Рак. На финансовом фронте вас может ожидать временное затишье, которое потребует от вас разумной экономии. Воздержитесь сейчас от крупных трат, лучше сначала накопить, а потом уже купить, чем влезать в кредиты.

Лев. Проявите настойчивость и даже прямолинейность в переговорах с партнерами или начальством. Иногда стоит твердо отстаивать свои позиции, иначе вы будете еще долго ждать того, что по праву считаете своим.

Дева. Финансовые положения будут весьма скромными, но это ничуть не огорчит вас. Ведь есть вещи и поважнее. В конце недели вероятно получение новых доходов. Вам могут вернуть старые долги.

Весы. В начале недели вы можете рассчитывать на финансовую поддержку от любимого человека. Он явно не экономит и не скупится. Однако не стоит все же транжирить его деньги. Старайтесь в выходные избежать опрометчивых поступков и неразумных трат.

Скорпион. У вас есть шанс открыть для себя один или несколько новых источников дохода. Ваше финансовое положение стабилизируется. Появится возможность купить то, что вам давно хотелось.

Стрелец. Ваши материально-финансовые вопросы решатся тем успешнее, чем уже будет круг посвященных в них людей. И вам также не стоит интересоваться чужими доходами. Неприлично считать чужие деньги.

Козерог. Беспокойство за финансовое положение сменится на финансовую стабильность во второй половине недели. В четверг вероятны новые денежные поступления. В пятницу важно не пропустить нужную для бизнеса информацию. Суббота - хороший день для мелких покупок.

Водолей. На этой неделе рекомендуется отдавать долги, оказывать безвозмездную материальную помощь и заниматься благотворительностью. Помогая другим, вы поможете и себе, ощутив собственную нужность и значимость.

Рыбы. В начале недели будьте осторожны, опасайтесь финансовых промахов. Возможны непредвиденные расходы на учебу и поездки. В пятницу вас может порадовать неожиданное получение премии. Если вам нужна новая работа, друзья помогут вам ее найти.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.