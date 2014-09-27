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Google, Facebook и Twitter на грани полного отключения в России
Роскомнадзор отправил американским интернет-сервисам Facebook, Gmail и Twitter уведомления о необходимости зарегистрироваться в России в качестве организаторов распространения информации. «ВКонтакте», сервисы «Яндекса» и Mail.Ru уже включены в соответствующий реестр, «Хабрахабр» - в процессе регистрации. Об этом, как сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на «Известия», рассказал замруководителя надзорного ведомства Максим КСЕНЗОВ.
- Мы всем направили уведомления и так или иначе заставим исполнить закон, - говорит Ксензов. - Они консультируются между собой, общаются с калифорнийскими юридическими службами. Мы с ними тоже ведем консультации и пока специально не торопим.
1 августа вступили в силу подписанные президентом России 5 мая поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О связи» и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Этим законопроектом блогеров, у которых количество читателей составляет от 3 тыс. в день, обязали соблюдать ряд ограничений, аналогичных правилам для СМИ.
Этим же законом введены требования для сайтов и систем, обеспечивающих прием, передачу, доставку и (или) обработку электронных сообщений пользователей Сети. Зарегистрировавшись в Роскомнадзоре в качестве организатора распространения информации, такой сайт должен в течение шести месяцев хранить «на территории Российской Федерации информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети интернет». За неисполнение данного требования грозит штраф: для юрлиц - до 500 тыс. рублей.
Ксензов отметил, что основные российские площадки уже зарегистрированы. В специальный реестр внесены «ВКонтакте», сервисы «Яндекса», Mail.Ru Group и др. Интернет-ресурс об IT, наполняемый пользователями, - «Хабрахабр» сейчас в процессе внесения в реестр распространителей информации.
Уведомления о необходимости регистрации в адрес Facebook, Gmail и Twitter направлены по инициативе Роскомнадзора.
- Если они не будут выполнять требования российского законодательства, к ним будут применены меры административного воздействия, - отметил Ксензов. - Эти три ресурса должны принять решение по поводу размещения своих дата-центров в России и по законам о блогерах. Они готовятся и хотят исполнять закон.
Представители Google, Facebook и Twitter не ответили на запросы «Известий».
- Действительно, мы получили уведомление о внесении «Хабрахабра» в реестр распространителей информации. Соответствующая запись появилась в реестре на сайте Роскомнадзора, - сообщил издатель этого проекта Денис Крючков. - Мы уже известили об этом пользователей. Больше ничего не могу сказать. Мне сложно что-либо комментировать.
По мнению замдиректора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова, правильно, что Роскомнадзор не делает резких движений и не оказывает давления на иностранные компании.
- Не нужно, чтобы Россию стали на Западе обвинять в цензуре и прочих грехах, - уверен он. - Роскомнадзор всегда выступает за диалог с отраслью. Конечно, закон надо исполнять, если он принят. Уверен, что и с помощью РАЭК будет найдено решение: как правильно взаимодействовать с иностранными компаниями. В позитивном решении заинтересованы все стороны.
- Возможный штраф - не главное, - отмечает начальник юридического отдела Координационного центра национального домена сети интернет Сергей Копылов. - Если сайты не зарегистрируются, Роскомнадзор имеет право направить второе требование об устранении нарушения, которое должно быть выполнено в течение 15 дней. В противном случае ведомство имеет право включить площадку в черный список, то есть заблокировать ее для российских пользователей Сети.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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ALeksil17:01, 27.09.2014#
Уважаемые господа из "Роскомнадзора", вас не пугает тот факт, что в каждой семье имеется гуглофон, или по два? Покупая его каждый гуглофон имеет некую регистрацию! Интересно к чему приравняют правозащитные организации отсутствие права пользования сервисами gmail и кто посчитает убытки пользователей купивших телефоны итд. , если они не смогут в полной мере воспользоваться сертефицированным в России девайсом?
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Офигеть что творится, дальше только лагеря и расстрел в подвалах ФСБ, без суда и следствия. Все начинается со свободы слова. Государство натравило своего бюрократического монстра на собственный народ, теперь и сайтик хрен создашь и новости хрен почитаешь, а уж про монополию в российском интернете, если его вообще можно назвать интернетом и говорить нечего. К чертовой матери надо уматывать из этой страны, пока не поздно.