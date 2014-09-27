Школьникам разрешат делать пять ошибок на сто слов

Подведомственный Рособрнадзору Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) установил параметры оценки сочинений, которые выпускники будут писать в обязательном порядке наряду с ЕГЭ.

Поскольку в школе за сочинение выставляется лишь две оценки - "зачет" или "незачет", эксперты предлагают учителям оценивать всего пять параметров - соответствие теме, аргументацию и наличие отсылок к литературе, композицию, качество речи и грамотность. "Незачет" выпускник получит, если ошибок будет столько, что они "затруднят чтение и понимание текста": предлагаемый максимум речевых, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок - не более пяти на каждые сто слов.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.