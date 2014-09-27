Женщина-космонавт из Приморья взяла с собой на орбиту целый гардероб

Космонавтка Елена СЕРОВА пополнила свой гардероб новыми комплектами одежды. Об этом сообщил гендиректор компании "Кентавр-Наука" Александр ЯРОВ. Последние 40 лет эта компания является основным поставщиком одежды для космонавтов, сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на "Интерфакс".

"Елена заказала очень много одежды. У нее комплекты 15 разных цветов. Она сможет выбирать, что надеть, по вкусу, по настроению. Один комплект одежды рассчитан на трое суток. На каждой майке, каждой рубашке-поло вышиты инициалы Е.С., а также эмблемы разных городов, связанных с ее биографией - Уссурийска, Королева, Байконура", - рассказал Яров.

Для занятий спортом космонавтка заказала две пары кроссовок - одни для беговой дорожки, другие - для занятий на велотренажере. Также у нее будет раздельный купальник для принятия "ванных" процедур. На Международной космической станции (МКС) нет душа, поэтому в гигиенических целях космонавты протираются влажными салфетками.

У Серовой будут даже именные носки. "Носки пришлось делать специально по индивидуальному заказу, потому что у нее маленькая ножка. На каждый носочек мы нанесли надпись "Елена", - сказал Яров.

Елена Серова - первая российская женщина-космонавт за 17 лет и четвертая - в советской и российской истории. Экипаж "Союза ТМА-14", в который помимо нее войдут российский космонавт Александр САМОКУТЯЕВ и американский астронавт Барри УИЛМОР, отправится к МКС 26 сентября.

В компании "Кентавр-Наука" уже готовятся встречать следующую женщину - британскую певицу Сару Брайтман, - которая должна отправиться в туристический полет в сентябре 2015 года. По словам Ярова, ее визита для выбора комплектов одежды ждут в конце января - начале февраля 2015 года.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.