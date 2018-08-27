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Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
27 Августа 2018, 16:25 | В России
Москвичам будут положены особые «столичные» надбавки к пенсиям и другие бонусы
Московское правительство планирует сохранить региональные доплаты пенсионерам после запуска пенсионной реформы, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к руководству города.
Собеседник, близкий к мэрии, говорит, что московское правительство хотело начинать предоставлять льготы москвичкам и москвичам с 55 и 60 лет, как и сейчас. Об этом должны были заявить перед выборами, но не стали, говорит он. Сергей Собянин выскажется о пенсионной реформе после выборов (мэра Москвы, пройдут 9 сентября. - «Ведомости»), сказал еще один человек, близкий к мэрии.
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