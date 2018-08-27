В России могут ввести форму не только для школьников, но и для учителей

Такую инициативу уже рассматривает Минпросвещения РФ

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру просвещения России Ольге Васильевой ввести в школах форму для учителей и учеников с элементами униформы Великой Отечественной войны.

- Правильным шагом стало бы введение единой формы и для педагогическо-учительского состава учебных заведений. Внешний вид одежды, на мой взгляд, также должен иметь внешние элементы униформы Великой Отечественной. Прошу Вас рассмотреть данное предложение и дать ему соответствующую профессиональную оценку, — пишет Петров в письме к Васильевой.