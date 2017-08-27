"Из-за ЕГЭ вузы оказались в положении бань или парикмахерских, которые обязаны обслужить любого клиента"

Согласно данным РАНХиГС, почти половина выпускников вузов выбирают профессию наобум, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Математик, доктор физико-математических наук, профессор Георгий Малинецкий считает, что необходимо вернуть в школы систему профориентации.

По мнению Малинецкого, одна из причин кризиса школы — ЕГЭ: «Если раньше вузы сами отбирали выпускников школ, то с введением ЕГЭ они оказались в положении бань или парикмахерских, обязанных обслужить любого клиента, который предъявит им бумажку о его сдаче».

«Именно ЕГЭ уничтожил профориентацию. Университеты оказались сплошь и рядом заполнены случайными людьми, которым не очень важно, заниматься им пивоварением или мыловарением. Они не мечтают стать инженерами, врачами или учителями — им просто нужно провести несколько лет в вузе, а там видно будет» — считает Малинецкий.

«Навыки, важные для профориентации, необходимо прививать уже в начальной школе. Она открывает детям двери в будущее. С 5-го по 9-й класс ребятам важно пробовать себя во многих видах деятельности, смотреть, что у них лучше получается, что нравится. У ребёнка должно сложиться представление о желаемой будущей профессии. Но такого в современной средней школе, за некоторым исключением, и в помине нет».