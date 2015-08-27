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РПЦ махнула на брак кадилом
Церковь готовит документ, регламентирующий условия для заключения и расторжения «церковного брака»
Русская православная церковь опубликовала фактически сенсационный документ, напрямую касающийся не только верующих, но и, без преувеличения, каждого. Проект называется «О церковном браке», пишет Деловая газета "Золотой Рог". Предлагая его общественному вниманию, РПЦ ожидает широкого обсуждения острейших проблем современной семьи.
В документе впервые конкретизированы условия, при которых церковное венчание становится недействительным. К примеру, домашнее насилие, противоестественные пороки, принуждение к аборту или, наоборот, сокрытие женщиной сделанного аборта, а также такой интимный момент, как отход одного из супругов от православия. Новым стало и разъяснение, кому разрешат, а кому запретят венчаться. Например, священник обвенчает пару, не имеющую регистрации в ЗАГСе, в случае, если кто-то из двоих серьезно заболел или впереди у них большая разлука.
Документ проясняет многие сложные моменты. Браки между людьми разной веры, прелюбодеяние, алкоголизм и наркомания супруга, повторные браки и отношения с прежними мужьями и женами, ответственность по отношению друг к другу и детям - все эти темы заявлены в проекте...
Когда разрешено венчаться:
1. Вас повенчают в церкви только после предъявления священнику свидетельства о государственной регистрации брака. Но в случаях, когда кому-то из будущих супругов предстоит участвовать в военных действиях, кто-то из двоих тяжело заболел и пр., священник может принять решение о венчании и повенчать молодоженов.
2. При этом совместное проживание мужчины и женщины, не зарегистрированное в ЗАГСе и называемое в народе «сожительством», Церковью в качестве брака не признается. Вне зависимости от совместно прожитых лет.
3. Если для одного из желающих повенчаться это не первый брак, Церковь может отказать новой семье в венчании, даже если на руках у молодоженов будет свидетельство о браке. Предлогом для отказа станет «превышение допустимого церковными правилами количества браков». Повторное венчание - уже неординарное событие (кроме случаев вдовства). Венчание в третий раз потребует специального церковного решения.
4. Венчание не может быть совершено над человеком, отрицающим основы православной веры и христианской нравственности. Именно поэтому Церковь не одобрит новый брак человека, бросившего малолетних детей или больного супруга в предыдущей семье.
5. Священник может отказать в венчании, если считает, что его совершают «по суеверным причинам». Или отдавая дань моде. Чтобы такого не происходило, таинству венчания должна обязательно предшествовать беседа со священником. «Следует стремиться к тому, чтобы венчание совершалось в том приходе, к которому принадлежат мужчина и женщина».
Церковь не разрешает венчать:
1) людей, не расторгших прежний брак;
2) состоящих между собой в родстве - кровном, боковом или духовном. Духовное родство возникает, к примеру, когда люди были крестными одного человека, венчаться они уже не могут;
3) людей, не достигших 18-летия. Без специального разрешения не повенчают и женщину старше 60 лет, и мужчину, перешагнувшего 70-летний рубеж. Из этого ограничения исключаются состоявшиеся семейные пары, прожившие совместную жизнь и по той или иной причине - к примеру в связи с обретением веры - решившие приступить к таинству венчания лишь в преклонных годах.
Когда Церковь расторгает Венчание:
1. Прелюбодеяние одного из супругов и противоестественные пороки.
2. Вступление одного из супругов в новый брак в соответствии с гражданским законодательством.
3. Заболевание одного из супругов проказой, сифилисом, алкоголизм или наркомания, неизлечимая тяжкая душевная болезнь одного из супругов.
4. Безвестное отсутствие одного из супругов, если оно продолжается не менее трех лет при наличии официального документа.
5. Злонамеренное оставление одного супруга другим.
6. Совершение женой аборта при несогласии мужа или принуждение мужем жены к аборту.
7. Посягательство одного из супругов на жизнь или здоровье другого либо детей.
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Комментарии
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Злыдень21:48, 27.08.2015#
Церковь не разрешает венчать: ________________1) людей, не расторгших прежний брак;__________2) состоящих между собой в родстве;______________3) людей, не достигших 18-летия. _________________Ну, стало быть, нетрадиционно ориентированных - легко, но за отдельную плату? А за очень большие деньги хоть Сатану с бабой Ягой обвенчают. :))
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