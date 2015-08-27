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Госслужащим запретили пользоваться WhatsApp, Google и другими американскими сервисами
Для защиты государственной безопасности многие губернаторы готовы отказаться от переписки в привычном для многих американском мессенджере WhatsApp, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Об этом главы регионов заявили «Известиям» сразу после выступления секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, который сообщил, что использование сотрудниками органов госвласти регионов и местного самоуправления для решения служебных вопросов информационно-телекоммуникационных ресурсов, расположенных за пределами РФ, — системная проблема для страны.
По информации «Известий», американским мессенджером WhatsApp пользуются значительное число губернаторов. Среди них — губернатор Орловской области Вадим Потомский, глава Республики Карелия Александр Худилайнен, губернатор Тульской области Владимир Груздев, глава Калужской области Анатолий Артамонов.
Опрошенные «Известиями» главы регионов пояснили, что понимают всю ответственность использования зарубежных информационно-телекоммуникационных сервисов, поэтому стараются обсуждать там сугубо личные и незначительные вопросы. Все губернаторы заявили о готовности отказаться от данного мессенджера и перейти на привычные SMS, в случае если чиновникам будет рекомендовано отказаться от общения в WhatsApp.
Губернатор Орловской области Вадим Потомский говорит, что общение по таким ресурсам, как WhatsApp, является бесплатным и удобным. При этом он согласен с секретарем Совбеза, что такие сервисы нельзя использовать для работы.
— Я поддерживаю позицию Николая Патрушева. Необходимо делать какие-то барьеры в этом отношении. У меня у самого есть WhatsApp, но ознакомившись с рекомендациями секретаря Совбеза, удалю его. Но здесь есть вопрос — как, например, мне проверять своих чиновников? Телефоны у них собирать на проверку? Они могут это приложение удалить, а затем заново поставить. Вопрос очень непростой. С точки зрения безопасности и закрытия информации необходимо какие-то меры принимать. Самой лучшей мерой, на мой взгляд, является создание нашими специалистами подобных ресурсов и программ. Необходимо, чтобы надежные схемы документооборота и обмена информацией были созданы на федеральном и региональном уровне, — пояснил он.
Глава республики Карелия Александр Худилайнен также сообщил о готовности отказаться от сервиса.
— Любая информация дает ключ к человеку или организации. Поскольку в WhatsApp обсуждаются многие вещи, не только коммерческие, но и личные, то, безусловно, любой человек, используя новые технологии, может попасть на крючок к людям, которые могут манипулировать полученной информацией. Я поддерживаю идею, что необходимо строго регламентировать связь с использованием тех или иных сервисов. Многие из нас имеют допуски и ко второй и высшей степени секретности. Иногда в Сеть может попасть та информация, которая не должна стать публичной, — добавил он.
Нашлись среди губернаторов и те, кто этот мессенджер не использовал и пользоваться им не собирается.
— Мой телефон стоит 3,5 тыс. рублей, и в нем нет других опций, кроме функций звонка и отправления SMS. WhatsApp я не пользовался и не собираюсь, так что проблемы в ограничениях для меня нет никакой, — заявил губернатор Забайкалья Константин Ильковский. — Телефон для меня — это звонки и в крайнем случае SMS.
На вопрос «Известий» будет ли он ограничивать местных чиновников, Ильковский ответил, что если появится соответствующее распоряжение, «тогда и встанет вопрос о его реализации», сейчас пользование смартфонами — личное дело самих служащих.
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