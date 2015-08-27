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Алкоголь запретят продавать с шести вечера и до девяти утра

27 Августа 2015, 11:42 | В России

Разрешенное время продажи спиртного предлагают сократить. Общественники предлагают запретить продавать алкоголь в промежутке между 18 часами и 9 утра, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Председатель координационного совета по защите граждан РФ от наркотиков, алкогольной и табачной зависимости Общественной палаты (ОП) РФ Султан Хамзаев уже направил письмо с таким предложением в Росалкогольрегулирование. Представители ведомства на днях заявили о сборе предложений по повышению культуры потребления алкоголя и борьбе со злоупотреблением спиртным.

- Все поступающие предложения рассматриваются в установленном порядке, - уточнили в пресс-службе Росалкогольрегулирования.

В письме Хамзаев отмечает, что в субъектах РФ, где уже сокращено время продажи алкоголя, такая мера имеет эффект.

- По такому пути пошли Республика Адыгея, Бурятия, Дагестан, Приморский, Ставропольский края, Амурская, Архангельская, Владимирская области и ряд других регионов. Как показывает практика, в регионах, где действуют дополнительные ограничения времени продажи алкоголя, значительно ниже уровень бытовой преступности и других правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, а также ниже уровень смертности из-за злоупотребления алкоголем, - пишет Хамзаев.

В качестве положительно примера он приводит Мурманскую область, где спиртное можно приобрести с 11.00 до 21.00.

«Число больных хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами, состоящих под наблюдением, на конец 2014 года в регионе составляет 853 человека на 100 тыс. населения, что значительно ниже среднего показателя по России - 1155 человек на 100 тыс. населения», - пишет общественник.

При этом, как замечает Хамзаев, в регионах, где спиртное продают в максимально дозволенное законодательством время с 8.00 до 23.00, ситуация обратная.

«К примеру, в Московской области, где действуют федеральные ограничения по времени продажи алкогольной продукции, больных хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами 1293 человека на 100 тыс. населения, что заметно выше среднего показателя по стране», - утверждает Хамзаев.

Он отмечает, что «зачастую граждане употребляют спиртное именно в вечернее время, возвращаясь с работы».

«При этом покупка легких алкогольных напитков происходит скорее спонтанно и незапланированно. Уверен, что невозможность приобрести алкоголь с 18.00 до 9.00 убережет граждан РФ от лишнего употребления этого яда», - пишет Хамзаев.

Он добавляет, что «как следствие такое ограничение повлечет за собой снижение уровня преступности и бытового насилия, связанного как раз с употреблением алкоголя».

Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн говорит, что ограничение времени продажи алкоголя положительно сказывается на здоровье россиян.

- Уже введенное ограничение дало эффект: сократилось число алкогольных отравлений и обращений за наркологической помощью, - говорит Брюн.

Однако, по его мнению, необходимо вести комплексную борьбу со злоупотреблением алкоголем.

- В профилактический комплекс должны входить не только ограничения по времени. Нужны и дополнительные возрастные ограничения, которые Госдума, к сожалению, не одобрила. Нужны ограничения мест торговли - этот процесс уже идет, продавать пиво в палатках запретили, но в магазинах в жилых домах спиртное пока еще продают. И, наконец, пропаганда, - говорит Брюн.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков утверждает, что при продажах спиртного с 9.00 до 18.00 этот сегмент выручки сильно просядет.

- Как правило, рабочий день с 9.00 до 18.00. В это время магазины посещают домохозяйки и безработные. А основная активность - с 6 до 9–10 вечера. И получается, чтобы купить алкоголь, придется отпрашиваться с работы либо пить только в выходные. Это совершенно неправильно и неудобно. В будни выпивают не только алкоголики, люди ведь могут бокал красного вина выпить в день рожденья, например, - говорит Зуйков.

Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз утверждает, что время продажи алкоголя никак не связано с объемом продаж.

- Даже если продавать алкоголь только с 8.00 до 9.00, продавать будут столько же, просто именно в это время. Люди не дебилы, они приспосабливаются к графику продажи алкоголя, планируют свое время, - говорит Дробиз.

Он также отметил, что ограничения могут увеличить продажи нелегально произведенного спиртного.

- Если человек захочет выпить, а дома не окажется, он закажет в интернете или вообще купит с рук. А если отравится, скорее всего, создаст запас дома. У меня, например, да и у всех друзей всегда стоит дома дежурная бутылка водки, дежурная бутылка ликера, бутылка игристого и бутылка вина, - рассказал Дробиз.

Отметим, сейчас федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» установлены ограничения о недопущении розничной продажи алкогольной продукции с 23.00 до 8.00 по местному времени. При этом региональные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения. Так, например, в Бурятии с 8.00 до 18.00 нельзя продавать спиртное в буфетах театров и кинотеатров, а в Дагестане полностью запрещается продажа алкоголя в мусульманский месяц Рамадан, в праздник последнего звонка, День защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня) и День знаний (1 сентября).

Как ранее сообщали «Известия», в России планируется провести социальную рекламную кампанию по повышению культуры потребления алкогольной продукции и борьбе со злоупотреблением спиртным. Росалкогольрегулирование получило правительственное поручение разработать материалы и план проведения такой кампании. В ведомстве сообщили, что уже начали сбор предложений по организации «отрезвляющих» мероприятий.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: запрет  алкоголь  спиртное  общественная палата 



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Комментарии

  • Псевдоним12:52, 27.08.2015#

    Правильно. То говно, что продают, надо запретить. Причём с 9. 00 до 9. 00. Хуйца соснете монополисты. Давно беру отличный самогон, качественнее и дешевле

  • Skunk13:21, 27.08.2015#

    Ага, ещё нужно запретить продажу презервативов, после 18:00, с целью попутного улучшения демографической ситуации, в случаях, когда спаривание произошло " спонтанно и незапланированно". Как ещё Султан до такого не допёр?:)

  • Злыдень15:30, 27.08.2015#

    Всё новое - хорошо забытое старое?Спасибо Партии родной, Что нету водки в выходной. Благодаря ее заботеПьем водку только на работе. Или вот ещё каламбурчик 80-х годов:Водка по 5 рублей? Хоть по восемь, Всё равно пить не бросим. Передайте Ильичу, Нам и десять по плечу.

  • Ник19:52, 27.08.2015#

    Ну а если будет больше, будет то же, что и в Польше!

  • Кит13:06, 27.08.2015#

    Идиоты!!!

  • Iliya13:08, 27.08.2015#

    "Председатель координационного совета(ОП) РФ Султан Хамзаев" Хамзаеву по религиозным убеждениям алкоголь запрещен, интересно, почему он этим руководствуется для всех остальных?! Я к примеру не любитель "зеленого змия" и лично мне глубоко по барабану все эти "потуги", вот только история и практика уже не раз показывала, что какие либо запреты и ограничения относительно алкоголя, табака, ни разу не принесли желаемых результатов! Хамзаеву, хорошо бы историю и пройденный опыт других стран изучить, а не руководствоваться только историей и канонами своей родины, причесывая всех остальных одной гребенкой!!!!!!!

  • Злыдень15:33, 27.08.2015#

    А я к примеру не любитель не только "зелёного змия", но и например насвая, но не требуют запретить употреблять эту дрянь после 18 часов.

  • аслан13:47, 27.08.2015#

    правильно, нужно чтобы у нас покупали в любое время, у нас дешевле потому что мы сами наклейки клеем.

  • к13:51, 27.08.2015#

    Оказывается Хамзаев не дальновидный человек. Надо бороться не с водкой, а с причинами по которой люди пьют. Горбачев уже на экспериментировал на свою голову. Пока не узнаем причину порок не выведим.

  • Псевдоним01:16, 28.08.2015#

    Видна коррупционная составляющая! Кто-то из его окружения планирует торговать вечерами. . .

  • Vladivostok11:35, 28.08.2015#

    В ресторанах.

  • алик14:55, 17.07.2017#

    если хочет выпить человек, то он выпьет и неважно каким путем достанет спиртное . при таких законах добудет точно не законно . вывод:государство само толкает народ на преступление

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