Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Алкоголь запретят продавать с шести вечера и до девяти утра
Разрешенное время продажи спиртного предлагают сократить. Общественники предлагают запретить продавать алкоголь в промежутке между 18 часами и 9 утра, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Председатель координационного совета по защите граждан РФ от наркотиков, алкогольной и табачной зависимости Общественной палаты (ОП) РФ Султан Хамзаев уже направил письмо с таким предложением в Росалкогольрегулирование. Представители ведомства на днях заявили о сборе предложений по повышению культуры потребления алкоголя и борьбе со злоупотреблением спиртным.
- Все поступающие предложения рассматриваются в установленном порядке, - уточнили в пресс-службе Росалкогольрегулирования.
В письме Хамзаев отмечает, что в субъектах РФ, где уже сокращено время продажи алкоголя, такая мера имеет эффект.
- По такому пути пошли Республика Адыгея, Бурятия, Дагестан, Приморский, Ставропольский края, Амурская, Архангельская, Владимирская области и ряд других регионов. Как показывает практика, в регионах, где действуют дополнительные ограничения времени продажи алкоголя, значительно ниже уровень бытовой преступности и других правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, а также ниже уровень смертности из-за злоупотребления алкоголем, - пишет Хамзаев.
В качестве положительно примера он приводит Мурманскую область, где спиртное можно приобрести с 11.00 до 21.00.
«Число больных хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами, состоящих под наблюдением, на конец 2014 года в регионе составляет 853 человека на 100 тыс. населения, что значительно ниже среднего показателя по России - 1155 человек на 100 тыс. населения», - пишет общественник.
При этом, как замечает Хамзаев, в регионах, где спиртное продают в максимально дозволенное законодательством время с 8.00 до 23.00, ситуация обратная.
«К примеру, в Московской области, где действуют федеральные ограничения по времени продажи алкогольной продукции, больных хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами 1293 человека на 100 тыс. населения, что заметно выше среднего показателя по стране», - утверждает Хамзаев.
Он отмечает, что «зачастую граждане употребляют спиртное именно в вечернее время, возвращаясь с работы».
«При этом покупка легких алкогольных напитков происходит скорее спонтанно и незапланированно. Уверен, что невозможность приобрести алкоголь с 18.00 до 9.00 убережет граждан РФ от лишнего употребления этого яда», - пишет Хамзаев.
Он добавляет, что «как следствие такое ограничение повлечет за собой снижение уровня преступности и бытового насилия, связанного как раз с употреблением алкоголя».
Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн говорит, что ограничение времени продажи алкоголя положительно сказывается на здоровье россиян.
- Уже введенное ограничение дало эффект: сократилось число алкогольных отравлений и обращений за наркологической помощью, - говорит Брюн.
Однако, по его мнению, необходимо вести комплексную борьбу со злоупотреблением алкоголем.
- В профилактический комплекс должны входить не только ограничения по времени. Нужны и дополнительные возрастные ограничения, которые Госдума, к сожалению, не одобрила. Нужны ограничения мест торговли - этот процесс уже идет, продавать пиво в палатках запретили, но в магазинах в жилых домах спиртное пока еще продают. И, наконец, пропаганда, - говорит Брюн.
Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков утверждает, что при продажах спиртного с 9.00 до 18.00 этот сегмент выручки сильно просядет.
- Как правило, рабочий день с 9.00 до 18.00. В это время магазины посещают домохозяйки и безработные. А основная активность - с 6 до 9–10 вечера. И получается, чтобы купить алкоголь, придется отпрашиваться с работы либо пить только в выходные. Это совершенно неправильно и неудобно. В будни выпивают не только алкоголики, люди ведь могут бокал красного вина выпить в день рожденья, например, - говорит Зуйков.
Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз утверждает, что время продажи алкоголя никак не связано с объемом продаж.
- Даже если продавать алкоголь только с 8.00 до 9.00, продавать будут столько же, просто именно в это время. Люди не дебилы, они приспосабливаются к графику продажи алкоголя, планируют свое время, - говорит Дробиз.
Он также отметил, что ограничения могут увеличить продажи нелегально произведенного спиртного.
- Если человек захочет выпить, а дома не окажется, он закажет в интернете или вообще купит с рук. А если отравится, скорее всего, создаст запас дома. У меня, например, да и у всех друзей всегда стоит дома дежурная бутылка водки, дежурная бутылка ликера, бутылка игристого и бутылка вина, - рассказал Дробиз.
Отметим, сейчас федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» установлены ограничения о недопущении розничной продажи алкогольной продукции с 23.00 до 8.00 по местному времени. При этом региональные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения. Так, например, в Бурятии с 8.00 до 18.00 нельзя продавать спиртное в буфетах театров и кинотеатров, а в Дагестане полностью запрещается продажа алкоголя в мусульманский месяц Рамадан, в праздник последнего звонка, День защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня) и День знаний (1 сентября).
Как ранее сообщали «Известия», в России планируется провести социальную рекламную кампанию по повышению культуры потребления алкогольной продукции и борьбе со злоупотреблением спиртным. Росалкогольрегулирование получило правительственное поручение разработать материалы и план проведения такой кампании. В ведомстве сообщили, что уже начали сбор предложений по организации «отрезвляющих» мероприятий.
Новости тематики
- Путин рассказал, когда Россия высадится на Луну
- Скончался основатель "МММ" Сергей Мавроди
- Олигархи выстраиваются в очередь, чтобы предать Президента
- Имущественное неравенство в России вышло на уровень 1905 года
- Путину предложили заставить население работать
- Эксперты Высшей школы экономики нашли в России огромное количество не нужных стране людей
- Путин приказал сократить число проверок и посадок предпринимателей
- Как получить второе гражданство
- Материнский капитал – за месяц и десять дней
- ПФР - в Telegram
Новости раздела
- Современные учителя плевать хотели на детей
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Номер мобильного телефона заменит паспорт
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Число учебников в школах уменьшится пока на треть
Комментарии
-
-
-
Злыдень15:30, 27.08.2015#
Всё новое - хорошо забытое старое?Спасибо Партии родной, Что нету водки в выходной. Благодаря ее заботеПьем водку только на работе. Или вот ещё каламбурчик 80-х годов:Водка по 5 рублей? Хоть по восемь, Всё равно пить не бросим. Передайте Ильичу, Нам и десять по плечу.
-
-
-
Iliya13:08, 27.08.2015#
"Председатель координационного совета(ОП) РФ Султан Хамзаев" Хамзаеву по религиозным убеждениям алкоголь запрещен, интересно, почему он этим руководствуется для всех остальных?! Я к примеру не любитель "зеленого змия" и лично мне глубоко по барабану все эти "потуги", вот только история и практика уже не раз показывала, что какие либо запреты и ограничения относительно алкоголя, табака, ни разу не принесли желаемых результатов! Хамзаеву, хорошо бы историю и пройденный опыт других стран изучить, а не руководствоваться только историей и канонами своей родины, причесывая всех остальных одной гребенкой!!!!!!!
-
-
-
-
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
Правильно. То говно, что продают, надо запретить. Причём с 9. 00 до 9. 00. Хуйца соснете монополисты. Давно беру отличный самогон, качественнее и дешевле