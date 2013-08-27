Бизнес-гороскоп: Весам стоит все взвесить. Потом еще раз. И еще

Бизнес-гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября.

Овен. На этой неделе Овны могут столкнуться с осложнениями в работе. Возможно, будет особенно трудно заниматься проектами, которые находятся на стадии завершения. Воздержитесь от принятия поспешных решений, сосредоточьтесь на контактах с коллегами.

Телец. Тельцам на этой неделе рекомендуется быть избирательнее в деловых контактах. Знакомства с новыми людьми и информация, полученная от них, могут направить вас по ложному пути. При заключении сделок следите, чтобы документы были должным образом оформлены.

Близнецы. Это удачное время для офисных работников, а также тех, кто занят в системе жилищно-коммунального хозяйства или строительстве. Вы сможете значительно упрочить свое положение на рабочем месте. Между тем это не лучшее время для финансовых инвестиций в коллективные проекты.

Рак. Раки на этой неделе будут нуждаться в признании своих профессиональных заслуг, поэтому могут болезненно отреагировать на возможные замечания со стороны начальства. Для того чтобы успешно выполнять свою работу, вам потребуется умение находить общий язык с нужными людьми.

Лев. Львам на этой неделе рекомендуется усилить внимание к соблюдению правил поведения и служебных инструкций. Не исключено, что руководство устроит вам проверку. Не давайте повода тайным недоброжелателям испортить вашу деловую репутацию.

Дева. Активное поведение и готовность брать ответственность на себя - вот основные условия успеха Дев. Это хорошее время для старта проектов, инициатором которых будете вы сами. В этот период важно быть осмотрительнее при работе с техникой: возрастает вероятность получения производственных травм.

Весы. Звезды советуют Весам воздержаться от подписания важных документов, имеющих юридическую силу. Возможно, вы почувствуете, что внешние обстоятельства складываются не в вашу пользу. В этом случае разумнее занять выжидательную позицию и не привлекать внимание начальства.

Скорпион. Скорпионы, проходящие производственную практику, на этой неделе могут столкнуться с трудностями. Скорее всего, полученные вами теоретические знания будет непросто применить в жизни. Рекомендуется посоветоваться с компетентными людьми, они помогут решить ваши проблемы.

Стрелец. У Стрельцов наступает благоприятный период для закрепления достижений в карьере. Возможно, вы познакомитесь с влиятельным человеком, который покажет, как лучше себя вести в острых рабочих ситуациях. Между тем это не лучшее время для начала рискованных проектов, игры на бирже.

Козерог. Козерогам рекомендуется больше внимания уделять учебе, повышению уровня профессиональных знаний. Возможно, вам представится случай продемонстрировать свои способности в решении важных вопросов, что значительно укрепит ваш авторитет.

Водолей. Водолеям звезды советуют ограничить приток информации, не относящейся к текущим делам. В первую очередь это касается разговоров и выяснений отношений с коллегами в рабочее время. Между тем эта неделя благоприятна для работников финансовых учреждений, страховых агентств.

Рыбы. Рыбам на этой неделе не рекомендуется рисковать своими деньгами: вкладывать их в сомнительные проекты, инвестиционные фонды. Это удачное время для укрепления и развития деловых партнерских отношений. В конце недели возможно успешное завершение переговоров и подписание соглашений.

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