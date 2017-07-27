Как получить второе гражданство

Некоторые страны, включая популярный у россиян Кипр, предлагают его в обмен на инвестиции

Просматривая кипрские сайты недвижимости, можно заметить странный феномен – удивительно большое количество предложений о продаже жилья ровно за 2 млн евро ($2,3 млн). Это таинственное скопление объектов одинаковой стоимости – свидетельство растущего международного рынка программ «гражданство в обмен на инвестиции».

Воспользоваться ими обычно могут состоятельные люди, которые имеют возможность за финансовый взнос получить преимущества, связанные с легкостью пересечения границ или более выгодным и удобным налогообложением. Гражданство Кипра можно приобрести, купив недвижимость стоимостью от 2 млн евро, пишет Financial Times (опубликовано в газете «Ведомости»).

По словам иммиграционных юристов и агентов, занимающихся подготовкой и подачей таких заявлений, число стран, которые предлагают различные программы по выдаче вида на жительство или гражданства в обмен на инвестиции, растет. Это объясняется тем, что правительства видят открывающиеся рыночные возможности, реагируют на последствия финансового кризиса либо, в некоторых случаях, и тем, и другим. Например, в 2015 г. Вануату, небольшое государство, расположенное на островах в южной части Тихого океана, ввело программу «гражданство в обмен на инвестиции», чтобы привлечь средства на восстановление территорий, пострадавших от разрушительного урагана.

Рыночные возможности в этой области, безусловно, расширяются. «В целом рост спроса ускорился из-за возросшей нестабильности в последние 5-6 лет, еще с «арабской весны», - говорит Мича-Роуз ЭММЕТТ, генеральный директор юридической консалтинговой фирмы CS Global Partners, помогающей клиентам оформлять гражданство и решать вопросы, связанные с резидентством. – Разные события заставляют людей задуматься и сказать себе: я хочу сделать свою жизнь и жизнь своей семьи более разнообразной и иметь запасной план, потому что не знаю, что со мной произойдет».

Если богатые люди традиционно диверсифицируют свои инвестиционные портфели, чтобы снизить зависимость от какого-либо волатильного класса активов, почему бы им не диверсифицировать свою жизнь, чтобы снизить зависимость от какой-либо страны, обстановка в которой не внушает доверия?

Политическая нестабильность в той или иной стране провоцирует всплески спроса, говорит Эмметт, например в последнее время много запросов поступает из ЮАР, в которой лучшего также оставляет желать экономическая ситуация. Кроме того, в некоторых странах люди боятся впасть в немилость у властей, и второй паспорт служит аналогом карточки «Освобождение из тюрьмы» в игре «Монополия», говорит Джеймс ПЕРРОТТ, старший советник по работе с богатыми клиентами в юридической компании Macfarlanes. Про карточку из «Монополии» - это лишь наполовину метафора, добавляет он.

Бывают, правда, и более прозаичные причины. Из-за согласованного ужесточения международного регулирования перемещать активы за границу становится все труднее, отмечает Нури КАЦ, президент фирмы Apex Capital Partners, занимающейся финансовыми консультациями, включая подачу заявлений на получение гражданства в обмен на инвестиции. В результате «люди теперь ищут более благоприятные с налоговой точки зрения юрисдикции, где они могут стать налоговыми резидентами». Такой подход во многом объясняет привлекательность островного государства в Карибском море Сент-Китс и Невис, где давно действует соответствующая программа предоставления гражданства: там нет подоходного налога.

Многим богатым людям, ведущим роскошный образ жизни, также нужна свобода передвижения, добавляет Кац. В пример он приводит китайского бизнесмена, который хочет посещать Париж при желании отведать блюда высокой авторской кухни без необходимости получать визу. Решением в данном случае становится кипрское гражданство, открывающее двери во все страны Евросоюза. «Ощущение свободы имеет большое значение» для этих людей, говорит Кац.

Если человек решает получить второе гражданство, конкретный выбор зачастую зависит уже от индивидуальных особенностей. Если необходимо сэкономить, есть вариант Доминики, островного государства в Карибском море, - всего за $100 000. Кац приводит в пример российского клиента, который заинтересовался гражданством Гренады, поскольку она предоставляет безвизовый въезд в Китай, где он ведет бизнес.

Некоторые политики и активисты указывают, что подобные программы могут использовать люди с сомнительным прошлым. Transparency International указывала в 2015 году на «высокую вероятность» того, что «значительные богатства, полученные с помощью коррупции в Китае и России», были «отмыты в Великобритании» путем получения инвестиционной визы, дающей вид на жительство (по истечении определенного периода возможно и предоставление гражданства). Но в последние годы страны стараются ограничивать возможность злоупотребления. Например, государства Карибского бассейна известны своим строгим подходом, поскольку не хотят, чтобы США лишили их граждан права на безвизовый въезд.

С другой стороны, страны стараются предложить потенциальным гражданам более привлекательные условия. «Эта отрасль очень динамична», - отмечает Вероника КОТДЕМИЙ, генеральный директор Citizenship Invest, имеющей офисы в Дубае и Сингапуре. Три года назад Сент-Китс и Невис был крайне популярен, поскольку единственным из стран Карибского бассейна давал возможность безвизового посещения стран Шенгенской зоны. Однако в 2015 г. Доминика ввела такую же меру, но за гораздо меньшие деньги.

После референдума в Великобритании о выходе из ЕС возрос интерес к британской инвестиционной визе, указывает Перротт из Macfarlanes. Ранее богатые люди часто покупали гражданство Мальты, во многом потому, что это давало возможность поселиться в Великобритании. Теперь, поскольку граждане Мальты как страны ЕС, такую привилегию потеряют, люди готовы к более сложному и длительному процессу получения британского гражданства, для чего необходимо сделать инвестиции на 2 млн фунтов стерлингов ($2,6 млн) и пять лет жить в стране.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.