В России создадут единую базу жителей страны

Минкомсвязи поручено осенью разработать концепцию единого реестра населения и подготовить проект федерального закона о его создании. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "РГ", такое поручение дано ведомству главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Единый реестр населения сформируют на основе данных систем записей актов гражданского состояния, которые сейчас есть у различных органов власти. Это позволит оптимально оказывать госуслуги и снизить расходы, сказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров по итогам совещания по вопросам информатизации. Финансирование проекта будет осуществляться в рамках действующих лимитов, о дополнительных средствах речи не идет.

В России сейчас основная часть информации для граждан содержится на портале госуслуг. К 2018 году оказание 70 процентов услуг от государства и муниципалитетов гражданам должно оказываться в электронном виде. По итогам 2015 года уже в 40 процентов госуслуг оказывалось в электронном виде. По итогам 2016 года этот показатель должен достигнуть 50 процентов, считает Никифоров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.