В России вырос спрос на презервативы

В России за полгода на 3% выросли поставки презервативов - до 26 млн штук за период с января по июнь. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на материалы Федеральной службы государственной статистики РФ.

Продажа презервативов в России с января по май выросли на 4-7% в штуках против того же периода 2014 года. Пик роста поставок пришелся на март-май. При этом прирост по обороту в денежном выражении связан исключительно с периодическими повышениями цен из-за изменений курсов валют и/или инфляции, а также изменения цен от поставщиков сырья.

Эксперты, опрошенные ТАСС, что граждане страны из-за экономического кризиса отказываются от дорогостоящих гормональных препаратов в пользу более дешевых контрацептивов, как это было в 2009 году. Кроме того, россияне стали более ответственно подходить к своему здоровью и планированию семьи. Подобная тенденция сохранится до конца года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.