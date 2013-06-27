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При поступлении вузы будут учитывать средний балл аттестата абитуриента
Средний балл школьного аттестата в качестве одного из критериев — помимо ЕГЭ — при поступлении в вузы планируется ввести с 2015 года. Об этом рассказала на селекторном совещании вице-премьер РФ Ольга Голодец, передают интернет-СМИ.
Голодец призвала всех представителей образовательного сообщества включиться в обсуждение этого предложения. По ее словам, это "тема сложная", а потому в дискуссиях должны принять участие и специалисты, и гражданское общество, и родительские комитеты, "чтобы решение было понятным и взвешенным".
О том, что Министерство образования и науки РФ пересмотрит и изменит правила приема в вузы на следующий год, заявил в начале июня глава ведомства Дмитрий Ливанов. Он выступил за то, чтобы при поступлении в институты учитывались не только результаты ЕГЭ, но и портфолио школьника и его средняя оценка по аттестату. Новые правила приема в вузы будут сформулированы до сентября, пишет ИА "Росбалт".
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Комментарии
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противоедрил00:34, 30.06.2013#
ну и глуп ты Вася - на кой хрен врачу или юристу глубокое изучение физики и математики?! Это гуманитарные профессии и наклонности к изучению других наук. По твоим суждениям М. Ломоносова тоже не нужно было в семинарию принимать? или А. Энштейна не допускать до лаборатории? Вон Гитлера не приняли в высшую художественную школу и что из этого вышло? Реформы образования в нашей России сейчас носят сугубо ущербный характер, потому что готовятся и принимаются деятелями с однобокими и извращенными представлениями о сегодняшних реалиях. И ты видать с ними в одной школе учился. . .
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"При поступлении вузы будут учитывать средний балл аттестата. . . " - ан мой взгляд, глупо. Надо смотреть только на оценки по математике и физике. У кого ниже четверки, не принимать ни в какой ВУЗ вообще. Что толку с тупого врача или юриста? Пусть тупые учатся на маляров, уборщиц и дворников.