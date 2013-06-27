При поступлении вузы будут учитывать средний балл аттестата абитуриента

Средний балл школьного аттестата в качестве одного из критериев — помимо ЕГЭ — при поступлении в вузы планируется ввести с 2015 года. Об этом рассказала на селекторном совещании вице-премьер РФ Ольга Голодец, передают интернет-СМИ.



Голодец призвала всех представителей образовательного сообщества включиться в обсуждение этого предложения. По ее словам, это "тема сложная", а потому в дискуссиях должны принять участие и специалисты, и гражданское общество, и родительские комитеты, "чтобы решение было понятным и взвешенным".



О том, что Министерство образования и науки РФ пересмотрит и изменит правила приема в вузы на следующий год, заявил в начале июня глава ведомства Дмитрий Ливанов. Он выступил за то, чтобы при поступлении в институты учитывались не только результаты ЕГЭ, но и портфолио школьника и его средняя оценка по аттестату. Новые правила приема в вузы будут сформулированы до сентября, пишет ИА "Росбалт".

