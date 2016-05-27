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Россиянам в приказном порядке увеличат продолжительность жизни

27 Мая 2016, 09:02 | В России

Ключевой показатель для расчета накопительной пенсии — возраст дожития — Минтруд предложил увеличить на полгода. Это сделано «в целях постепенного доведения нормативного периода до реальных значений», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Министерство труда и социальной защиты предложило увеличить на полгода срок дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, пишет «Коммерсантъ». В распоряжении издания оказался подготовленный министерством проект закона «Об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии на 2017 год», из которого следует, что ожидаемый период выплат предлагается повысить с нынешних 234 месяцев до 240.

«Поскольку реальный ожидаемый период выплаты накопительной пенсии значительно — на 21 месяц — превышает установленное максимальное значение, в целях постепенного доведения нормативного периода до реальных значений предлагается установить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в размере 240 месяцев», — цитирует газета пресс-службу Минтруда.

По расчетам Минтруда, из-за удлинения срока выплаты средний размер накопительной пенсии для вновь назначенных в 2017 году может уменьшиться на 20 руб. по сравнению с 2016 годом. При этом средний размер накопительной пенсии по итогам 2015 года составил 759 руб.

В пояснительной записке также приводятся данные, что получателями накопительной пенсии при назначении ее в 2017 году могут быть 870 тыс. мужчин и 1,3 млн женщин, при этом ожидаемая продолжительность их жизни после выхода на пенсию составит 15,9 и 25,62 года соответственно (190 месяцев и 307 месяцев).

Ранее, 17 мая, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что подготовка реформы накопительной пенсионной системы может быть закончена в ближайшие несколько месяцев, и уже в 2017 году система может заработать в обновленном виде. Он пояснил, что его ведомство планирует внедрить в пенсионный механизм «целый ряд новаций», в частности возможность передачи пенсионных накоплений по наследству, а также использовании средств так называемого пенсионного капитала для оплаты медицинских счетов.

«Мы говорим о том, что работающие граждане должны сами тоже заботиться о своем будущем», — сказал тогда министр. «Работник должен понимать, что если он не будет участвовать в формировании пенсионных накоплений, то уровень пенсии будет таким, какой он сегодня есть», — уточнил Силуанов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: пенсия  срок дожития  ПФР  выплаты 



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Комментарии

  • didika16:12, 29.05.2016#

    Воровать чиновникам надо меньше!

  • Псевдоним16:37, 29.05.2016#

    Сажать их надо почаще, пожизненно и с конфискацией у всех членов семьи

  • Псевдоним20:54, 12.06.2016#

    Россия заплатит пенсии живущим в Израиле бывшим советским гражданамПодробнее на РБК:http://www. rbc. ru/society/07/06/2016/5756eec49a79470e73860be3?from=mainУму непостижимо :( Ещё осталось заплатить сбежавшим в другие части света, денег ведь много, девать некуда. :

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