Ректора Сахалинского госуниверситета уволили за бардак и самоуверенность

Глава Минобрнауки устроил разнос главам крупнейших вузов страны — кто-то отделался выговором, а двое остались без работы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Дмитрий Ливанов провел в Москве рабочее совещание с руководителями подведомственных вузов, на котором обсуждались проблемы пожарной безопасности учебных заведений, невыплаты или задержки зарплаты педагогам, тема раздутых административных аппаратов в некоторых вузах, а также вопросы сдачи ЕГЭ и поступления абитуриентов на учебу.

В начале совещания министр обратил внимание на проблему противопожарной безопасности зданий университетов. В учебном 2015–2016 году возгорания произошли в 35 учебных учреждениях.

— Пожары были в общежитиях МАИ и Сахалинском государственном университете. Просто бардак. Это отсутствие контроля. Это связано не с возгоранием проводки или техническими трудностями, а с тем, что студенты выпивают и курят и всё происходит по понятному сценарию. Такие вещи недопустимы! — заявил Ливанов.

Следующей темой разбора полетов стала заработная плата преподавателей. Согласно указу президента, она должна повышаться ежегодно (ее показатели должны выйти на уровень 200% от средней заработной платы по региону к 2018 году). В 2016 году этот показатель должен составлять 150%. Однако ряд вузов за 2015 год не только не достиг нужных цифр, но даже не довел зарплату преподавателей до средней в регионе. К последней категории можно отнести Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова, где средняя зарплата составляет 36,4 тыс. рублей при средней в регионе 41,5 тыс. рублей.

В некоторых университетах показатель практически не превысил 125% (при установленных 150%): Российский государственный гидрометеорологический университет (103,5%), Дагестанский государственный педагогический университет (109,7%), Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (117,1%), Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (119,6%), Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (123,7%) и Сахалинский государственный университет (125,8%).

— В каждом вузе должны быть выполнены показатели. Прошу руководителей после совещания остаться и написать объяснительную. Это также недопустимо, — заявил министр, обратив внимание на филиалы вузов, на которые установленные показатели также распространяются.

Как ранее сообщили «Известия», это совещание ознаменовалось громкими кадровыми решениями. Дмитрий Ливанов уволил сразу двух ректоров вузов. Первый — находящийся в отпуске ректор Сахалинского государственного университета Игорь Минервин, которому министр пожелал хорошего отдыха на Алтае, сообщив, что из отпуска ректор может не возвращаться. Вторым оказался ректор Алтайского технического университета им. И.И. Ползунова Александр Ситников, который был уволен за то, что своевременно не справился с проблемами вуза.

Отдельно министр обратил внимание на соотношение фиксированной и премиальной частей заработной платы, которое должно быть 70:30 соответственно.

— В ряде вузов оклады остаются на низком уровне. В начале следующего учебного года мы проведем мониторинг, и там, где задача не будет решена, будем принимать решения. Хватит дурить голову нашим преподавателям. 70% — это фиксированное значение, — подчеркнул министр.

Обсудили и тему раздутых административных аппаратов в некоторых вузах. В Гжельском госуниверситете всего около 1 тыс. студентов и 7 проректоров. По мнению министра, это слишком много. Та же картина в Карачаево-Черкесском госуниверситете им. У.Д. Алиева — 7 проректоров; в Юго-Западном госуниверситете — 8 проректоров; в Белгородском технологическом университете им. В.Г. Шухова — 9 проректоров; в РГПУ им. А.И. Герцена — 8 проректоров, среди которых сразу 2 проректора по учебной работе.

— Административный аппарат чрезмерно раздут. Куча проректоров совершенно ненужных. Чем они там занимаются? Хватит разводить богадельню, причем за счет бюджета, — возмущался глава Минобнауки.

Рассуждая о качестве приема в университеты министр обратил внимание на то, что пороговые значения ЕГЭ при приеме в головной вуз или филиал иногда отличаются на 20 баллов, что в рамках закона недопустимо. Такие случаи были зафиксированы в нескольких вузах: Уфимский авиационный технический университет — 63,5 балла (в филиале — от 54,2 до 56,9), Московский университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) — 70,8 балла (в филиале — от 48 до 63,6).

Были зафиксированы и случаи прямого нарушения закона в части установления порогового значения проходных баллов ЕГЭ ниже утвержденных Рособрнадзором: Российский государственный социальный университет (и восемь филиалов), Пензенский государственный университет, Поволжский государственный университет сервиса, Забайкальский государственный университет, Поволжский государственный технологический университет, Майкопский государственный технологический университет. По информации «Известий», в отношении руководителей вузов будут приняты дисциплинарные меры.

Министр обратил внимание на подтасовки при внесении вузами информации по баллам Единого экзамена зачисленных студентов в рамках мониторинга эффективности вузов. В число нарушителей попали: Воронежский государственный технический университет, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Томский государственный педагогический университет, Пензенский государственный университет и Орловский государственный институт экономики и торговли.

— Руководителей попрошу представить объяснения. Мы разберемся, найдем виновных и накажем, — заявил Дмитрий Ливанов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.