Перспективы для будущих выпускников школ и у университетов!

Образованию в России всегда уделялось большое внимание. Идти учиться в образовательные учреждения или нет, такой вопрос у нас в стране уже не возникает. А вот какие перспективы нас ждут по окончании обучения, вопрос довольно актуальный. Давайте рассмотрим современную систему образования России подробнее.

Современная система образования России подразделяется на:

общее образование;

профессиональное образование;

дополнительное образование;

профессиональное обучение.

В свою очередь общее образование делится на:

дошкольное образование;

начальное общее образование;

основное общее образование;

среднее общее образование.

Первый раз дети получают свои аттестаты после окончания 9–го класса. Данный документ называется аттестатом об основном общем образовании. Он включает в себя оценку знаний с 5 по 9 класс, получив его, дети уже могут сделать выбор – продолжить обучение в школе до 11 класса или же продолжить обучение в средних специальных образовательных учреждениях таких, как техникумы и колледжи. Конечно, такой серьезный выбор не должны делать дети в одиночку, поэтому родители должны направить их и помочь сделать выбор. Некоторые родители пытаются побыстрее спрятать такой аттестат далеко и надолго, дабы их чаду не пришла мысль — уйти из школы. А другие родители напротив решают, что ребенок уже должен пойти дальше и с ним поступать в техникум или колледж. Как мы можем видеть, выбор у граждан России есть, только как сделать правильный выбор? Сегодня аттестаты и дипломы все еще имеют большое значение.

Профессиональное образование в России подразделяется на :

среднее профессиональное образование;

высшее образование — бакалавриат;

высшее образование — специалитет, магистратура;

высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации.

В нашей стране довольно широкий выбор средних специальных учебных заведений, и там человек может получить диплом о среднем профессиональном образовании за период от 2 до 4 лет.

Второй вид аттестата называется аттестат о среднем общем образовании, вот с таким документом выпускник уже может поступать как и в средние специальные учебные заведения, так и в вуз и претендовать на диплом о высшем образовании. Высшее образование, как уже было сказано, делится на бакалавриат, специалитет и магистратуру.

Получив диплом одной из степени высшего образования, каждый задает себе вопрос: что делать дальше? А дальше все просто — брать диплом и идти работать по своей профессии. Но как говорится, легче сказать, чем сделать. Работодатели сейчас совершенно избалованы, они требуют наличие диплома, но к этому диплому они еще требуют опыт в работе, но скажите, где взять опыт работы молодому специалисту, если везде требуются люди уже с опытом? Это какой-то замкнутый круг. Если еще студенты, которые учились на вечернем или заочном обучении, теоретически могли получить опыт по своей профессии, то студентам очного обучения его просто некогда получать. Поэтому устроиться на работу сейчас довольно сложно, конкуренция на рынке труда зашкаливает, и каждый стремится увеличить свои шансы на престижную работу, стараясь учиться как можно лучше. Кто-то действительно трудится во время обучения в вузе и получает в конце обучения красный диплом. Но какие привилегии у этого отличника при устройстве на работу? Возьмем пример: приходят на собеседование два выпускника. У одного красный диплом, а у другого обыкновенный, но у человека с обычным дипломом есть небольшой опыт в подобной работе, он уже разбирается, что к чему, и работодателю не придется тратить много времени на его обучение. И как вы думаете, кого примут на работу? Конечно же, человека хоть с небольшим опытом. Вот и вся привилегия красного диплома.

Случается и такое, что некоторые работодатели даже не требуют диплом, а смотрят на потенциального сотрудника уже в деле и принимают на работу по факту. Но все же в большинстве своем дипломы необходимы при трудоустройстве, они дают гарантию работодателю, что вы не первый раз видите данный вид деятельности и имеете хоть какое-то представление о нем.Сейчас очень часто можно услышать от молодых людей выражение: «Да зачем мне этот диплом, Билл Гейтс и без диплома миллиардером стал, а я чем хуже?» Люди, воодушевленные данным примером, совершенно теряют голову, чувство собственного превосходства затуманивает им разум и они никак не могут понять, что Билл Гейтс — это скорее исключение, чем правило, а не наоборот.

Конечно, наша система образования далеко не идеальная. Сейчас все труднее поступить в вуз на бесплатное обучение, даже имея отличный аттестат. Доучиться до окончания вуза и защитить свой диплом и того сложнее, тем не менее наша система образования считается не самой плохой. Поэтому выбор только за вами.

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