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Из новогодних каникул у россиян в 2014 году заберут выходные
Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления правительства РФ "О переносе выходных дней в 2014 году". Согласно проекту, опубликованному на сайте министерства, новогодние каникулы россиян будут растянуты на восемь дней с 1 января по 8 января 2014 года, еще по четыре дня будут выделены под праздничные выходные в мае, июне и ноябре.
В марте будет трехдневный период отдыха, совпадающий с празднованием Международного женского дня (с 8 по 10 марта).
В проекте отмечается, что в мае 2014 года предусматривается четырехдневный период отдыха, совпадающий с праздником весны и труда (с 1 по 4 мая), трехдневный в рамках празднования Дня Победы с 9 по 11 мая.
Еще четыре официальных выходных, согласно документу, министерство предлагает сделать в июне на празднование Дня России (с 12 по 15 июня) и в ноябре, когда четырехдневный период отдыха (с 1 по 4 ноября) совпадет с Днем народного единства.
Таким образом, согласно проекту постановления, предлагается выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 мая и 13 июня соответственно, а 23 февраля, учитывая, что этот праздник совпадает с воскресеньем, предлагается перенести на 3 ноября.
"Предлагаемые переносы выходных дней позволят соблюсти норму статьи 110 Трудового кодекса РФ о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха", - говорится в проекте.
Минтруд напоминает, что согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями в РФ являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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кто такой илюбим?13:40, 28.03.2013#
причём тут мужики? День мужика - первое воскр. ноября. а 23 фев. - день вояк. Кстати, если подобный перенос действительно будет принят, и навсегда, то тогда это будет честно! Иначе придётся делать выходными все проф. празники, а не только вояк. А вот, к примеру, день секретаря, как и день налоговой, дважды в год. А 23. 02 праздник далеко не всех мужиков. Зато изрядного числа женщин. Ко всему тому, что и так у них есть. Да и День туалета не мешало бы объявить выходным. А так же День кита, тайского слона, борьбы с опустыниванием и засухой, числа Пи, резервного копирования (бэкапа).
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Продлят? Ничего их не продлили. Раньше 10 дней было. Потом в этом году стало 8. Вот и опять 8. Что продлили то?