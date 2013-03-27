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Из новогодних каникул у россиян в 2014 году заберут выходные

27 Марта 2013, 20:01 | В России

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления правительства РФ "О переносе выходных дней в 2014 году". Согласно проекту, опубликованному на сайте министерства, новогодние каникулы россиян будут растянуты на восемь дней с 1 января по 8 января 2014 года, еще по четыре дня будут выделены под праздничные выходные в мае, июне и ноябре.

В марте будет трехдневный период отдыха, совпадающий с празднованием Международного женского дня (с 8 по 10 марта).

В проекте отмечается, что в мае 2014 года предусматривается четырехдневный период отдыха, совпадающий с праздником весны и труда (с 1 по 4 мая), трехдневный в рамках празднования Дня Победы с 9 по 11 мая.

Еще четыре официальных выходных, согласно документу, министерство предлагает сделать в июне на празднование Дня России (с 12 по 15 июня) и в ноябре, когда четырехдневный период отдыха (с 1 по 4 ноября) совпадет с Днем народного единства.

Таким образом, согласно проекту постановления, предлагается выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 мая и 13 июня соответственно, а 23 февраля, учитывая, что этот праздник совпадает с воскресеньем, предлагается перенести на 3 ноября.

"Предлагаемые переносы выходных дней позволят соблюсти норму статьи 110 Трудового кодекса РФ о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха", - говорится в проекте.

Минтруд напоминает, что согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями в РФ являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;

7 января - Рождество Христово;

23 февраля - День защитника Отечества;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - Праздник Весны и Труда;

9 мая - День Победы;

12 июня - День России;

4 ноября - День народного единства.

 Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: каникулы  праздники  Минтруда 



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Комментарии

  • Люблю илюбима?09:19, 28.03.2013#

    Продлят? Ничего их не продлили. Раньше 10 дней было. Потом в этом году стало 8. Вот и опять 8. Что продлили то?

  • Псевдоним13:19, 28.03.2013#

    а почему дискриминация мужчин опять? 23 февраля переносим на 3 ноября, а 8 марта (суббота)почему-то переносится на 10 марта?

  • кто такой илюбим?13:40, 28.03.2013#

    причём тут мужики? День мужика - первое воскр. ноября. а 23 фев. - день вояк. Кстати, если подобный перенос действительно будет принят, и навсегда, то тогда это будет честно! Иначе придётся делать выходными все проф. празники, а не только вояк. А вот, к примеру, день секретаря, как и день налоговой, дважды в год. А 23. 02 праздник далеко не всех мужиков. Зато изрядного числа женщин. Ко всему тому, что и так у них есть. Да и День туалета не мешало бы объявить выходным. А так же День кита, тайского слона, борьбы с опустыниванием и засухой, числа Пи, резервного копирования (бэкапа).

  • Lacosta20:02, 31.03.2013#

    тусуем тусуем, видимость работы. А может всего два дня? 31 и 1 и все)))

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