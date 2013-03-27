В России при поступлении в вузы приемные комиссии станут учитывать средний балл аттестата

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов сообщил, что при поступлении в вузы приемные комиссии станут учитывать кроме результата ЕГЭ средний балл аттестата и внеучебные достижения школьников.

«Мы понимаем, что вот изначально Единый экзамен задумывался, как только один из факторов доступа человека к бесплатному высшему образованию. А сегодня он, по факту, стал единственным. И это очень серьезно деформирует и сам Единый экзамен, и образование в старших классах школ. И меня эта проблема серьезно беспокоит», - отметил министр в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Глава Минобрнауки РФ пояснил: «Для того, чтобы мотивировать, мотивировать в старших классах школьников на изучение литературы, на изучение биологии, например, если они не будут, скажем, поступать в медицинский вуз и так далее. Для этого мы будем учитывать средний балл школьного аттестата».

Кроме того, по словам министра, при поступлении также будут учитываться внеучебные достижения абитуриентов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.