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В России при поступлении в вузы приемные комиссии станут учитывать средний балл аттестата
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов сообщил, что при поступлении в вузы приемные комиссии станут учитывать кроме результата ЕГЭ средний балл аттестата и внеучебные достижения школьников.
«Мы понимаем, что вот изначально Единый экзамен задумывался, как только один из факторов доступа человека к бесплатному высшему образованию. А сегодня он, по факту, стал единственным. И это очень серьезно деформирует и сам Единый экзамен, и образование в старших классах школ. И меня эта проблема серьезно беспокоит», - отметил министр в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Глава Минобрнауки РФ пояснил: «Для того, чтобы мотивировать, мотивировать в старших классах школьников на изучение литературы, на изучение биологии, например, если они не будут, скажем, поступать в медицинский вуз и так далее. Для этого мы будем учитывать средний балл школьного аттестата».
Кроме того, по словам министра, при поступлении также будут учитываться внеучебные достижения абитуриентов.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним09:32, 01.04.2013#
Да, между строк читается, что слишком много шансов нам оставили для получения бесплатного высшего образования, всего четыре экзамена! между прочим, эти скоты от образования получили его именно бесплатно в советское время и делают всё своими действиями, чтобы мы о нём жалели всё больше и больше.
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Интересно кто-нибудь проверяет профпригодность этих деятельей минобразования, додумались до того, чтобы ребенку пойти в первый класс, надо пройти мед. комиссию, как будто они будут готовится в космонавты, полный идиотизм.