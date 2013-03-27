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В России при поступлении в вузы приемные комиссии станут учитывать средний балл аттестата

27 Марта 2013, 15:28 | В России

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов сообщил, что при поступлении в вузы приемные комиссии станут учитывать кроме результата ЕГЭ средний балл аттестата и внеучебные достижения школьников.

«Мы понимаем, что вот изначально Единый экзамен задумывался, как только один из факторов доступа человека к бесплатному высшему образованию. А сегодня он, по факту, стал единственным. И это очень серьезно деформирует и сам Единый экзамен, и образование в старших классах школ. И меня эта проблема серьезно беспокоит», - отметил министр в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Глава Минобрнауки РФ пояснил: «Для того, чтобы мотивировать, мотивировать в старших классах школьников на изучение литературы, на изучение биологии, например, если они не будут, скажем, поступать в медицинский вуз и так далее. Для этого мы будем учитывать средний балл школьного аттестата».

Кроме того, по словам министра, при поступлении также будут учитываться внеучебные достижения абитуриентов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам СМИ
Теги: ЕГЭ  образование  обучение  Минобразования  вузы 



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Комментарии

  • Псевдоним21:43, 27.03.2013#

    Интересно кто-нибудь проверяет профпригодность этих деятельей минобразования, додумались до того, чтобы ребенку пойти в первый класс, надо пройти мед. комиссию, как будто они будут готовится в космонавты, полный идиотизм.

  • Псевдоним09:32, 01.04.2013#

    Да, между строк читается, что слишком много шансов нам оставили для получения бесплатного высшего образования, всего четыре экзамена! между прочим, эти скоты от образования получили его именно бесплатно в советское время и делают всё своими действиями, чтобы мы о нём жалели всё больше и больше.

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