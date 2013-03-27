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Министр образования России пообещал "закопать" Академию наук
Глава Минобразования Дмитрий ЛИВАНОВ дал интервью "Эху Москвы" и заявил, что Российская академия наук "нежизнеспособна".
"Академия наук не будет жить, она нежизнеспособна, но у нас она есть", - цитирует Ливанова РИА "Новости". По его словам, такая форма организации науки, как РАН, в XXI в. является устаревшей. При этом он отметил, что Совет по науке в министерстве образования не может стать альтернативой академии: "Как могут 20 человек быть альтернативой академии, где работают 100 тысяч?"
Ливанов сообщил, что первое заседание совета состоится в начале апреля. "Цель - чтобы важные решения, связанные с развитием науки в России, обсуждались на этом совете. Туда войдут ученые и из Академии наук, университетов. Но Академия наук тоже может этими вопросами заниматься", - сказал он.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Виват, Академия!09:55, 28.03.2013#
Что сделало Минобрнауки такого, чем оно могло бы гордиться, улучшив вверенную ему часть социума? Кто знает? Кто назовёт? - Всё, к чему оно прикасается, становится только хуже. Теперь они намерены "улучшить" РАН, уничтожив и её?! Совершенно очевидно, что "закопать", даже "зарыть" и вбить осиновый кол, следует в Минобрнауки, как деструктивную организацию, уже извратившую, почти уничтожившую отечественное школьное образование, насадившую тупые западные стандарты, уничтожившую подготовку специалистов среднего звена, ряд вузов, лучшее в мире российское образование в целом. Вот до каких пор будут вынуждать народ терпеть этих разрушителей стратегического ресурса - подготовку отличных специалистов эпохи научно-технического прогресса! - на его шее? Потомки Михайлы Ломоносова должны дать достойный отпор разрушителям, потребовав увольнения всех, засевших в не нашем, а в "тамошнем" министерстве. Тамошние, руки прочь от РАН! Тутошним пора дать вам дружный отпор.
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Это Ливанова нужно закопать