www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Министр образования России пообещал "закопать" Академию наук

27 Марта 2013, 14:25 | В России

Глава Минобразования Дмитрий ЛИВАНОВ дал интервью "Эху Москвы" и заявил, что Российская академия наук "нежизнеспособна".

"Академия наук не будет жить, она нежизнеспособна, но у нас она есть", - цитирует Ливанова РИА "Новости". По его словам, такая форма организации науки, как РАН, в XXI в. является устаревшей. При этом он отметил, что Совет по науке в министерстве образования не может стать альтернативой академии: "Как могут 20 человек быть альтернативой академии, где работают 100 тысяч?"

Ливанов сообщил, что первое заседание совета состоится в начале апреля. "Цель - чтобы важные решения, связанные с развитием науки в России, обсуждались на этом совете. Туда войдут ученые и из Академии наук, университетов. Но Академия наук тоже может этими вопросами заниматься", - сказал он.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: Минобразования  образование  РАН  наука 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • гражданин08:53, 28.03.2013#

    Это Ливанова нужно закопать

  • Виват, Академия!09:55, 28.03.2013#

    Что сделало Минобрнауки такого, чем оно могло бы гордиться, улучшив вверенную ему часть социума? Кто знает? Кто назовёт? - Всё, к чему оно прикасается, становится только хуже. Теперь они намерены "улучшить" РАН, уничтожив и её?! Совершенно очевидно, что "закопать", даже "зарыть" и вбить осиновый кол, следует в Минобрнауки, как деструктивную организацию, уже извратившую, почти уничтожившую отечественное школьное образование, насадившую тупые западные стандарты, уничтожившую подготовку специалистов среднего звена, ряд вузов, лучшее в мире российское образование в целом. Вот до каких пор будут вынуждать народ терпеть этих разрушителей стратегического ресурса - подготовку отличных специалистов эпохи научно-технического прогресса! - на его шее? Потомки Михайлы Ломоносова должны дать достойный отпор разрушителям, потребовав увольнения всех, засевших в не нашем, а в "тамошнем" министерстве. Тамошние, руки прочь от РАН! Тутошним пора дать вам дружный отпор.

  • Псевдоним12:47, 28.03.2013#

    Видимо г-н министр никогда не работал в науке. Поэтому сколково доверяют коммерсантам, истинные научные достижения не используют, поскольку их не понимают, копируют чуждые нам системы и сами поддерживают профанаторов - они более удобны в управлении.

  • Псевдоним19:11, 28.03.2013#

    Этот недоумок то книги классические для школ запретить хочет, что на Науку кидается. Его усилиями с нового учебного года в школах будут учебные программы для подготовки дебилов. . . *бей себя!!!

  • Псевдоним09:44, 01.04.2013#

    Как говорил великий Черномырдин- если чешется, почешите в другом месте, господин Ливанов! Пётр 1 открыл Академию наук, а вы её закроете- рискуете остаться в истории!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru