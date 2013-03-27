Министр образования России пообещал "закопать" Академию наук

Глава Минобразования Дмитрий ЛИВАНОВ дал интервью "Эху Москвы" и заявил, что Российская академия наук "нежизнеспособна".

"Академия наук не будет жить, она нежизнеспособна, но у нас она есть", - цитирует Ливанова РИА "Новости". По его словам, такая форма организации науки, как РАН, в XXI в. является устаревшей. При этом он отметил, что Совет по науке в министерстве образования не может стать альтернативой академии: "Как могут 20 человек быть альтернативой академии, где работают 100 тысяч?"

Ливанов сообщил, что первое заседание совета состоится в начале апреля. "Цель - чтобы важные решения, связанные с развитием науки в России, обсуждались на этом совете. Туда войдут ученые и из Академии наук, университетов. Но Академия наук тоже может этими вопросами заниматься", - сказал он.

ZRPRESS.RU, Владивосток.