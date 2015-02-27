Россиян хотят обязать носить светоотражающие элементы ночью в городах

Российских пешеходов хотят обязать использовать светоотражающие элементы в одежде в темное время суток не только за городом, но и в черте населенных пунктов, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Соответствующие поправки в ФЗ «О безопасности дорожного движения» и КоАП (есть у «Известий».) в ближайшее время внесут в Госдуму депутаты законодательного собрания Республики Карелия. Ответственность за «незаметность» составит предупреждение или штраф в 500 рублей (согласно ст. 12.29 КоАП «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом...»). Согласно законопроекту, также предполагается установить штраф для родителей, чьи дети в темное время суток переходят дорогу, не имея при себе светоотражающих элементов, а также в случае, если такие элементы отсутствуют на коляске или санках. Проект закона в случае его принятия предусматривает вступление в силу с 1 января 2016 года.

Закрепить обязанность пешеходов «в темное время суток или условиях недостаточной видимости» иметь на одежде или при себе светоотражающие элементы карельские парламентарии предполагают, дополнив новым пунктом ст. 24 «Права и обязанности участников дорожного движения» федерального закона № 196 «О безопасности дорожного движения». Отметим, в ноябре 2014 года правительство РФ выпустило постановление, согласно которому с 1 июля 2015 года пешеходы обязаны «светиться», в случае если находятся вблизи проезжей части вне населенных пунктов. В городах же светоотражающие элементы пока только рекомендованы.

«Нормы Правил дорожного движения, носящие рекомендательный характер, чаще всего не выполняются, что ставит под сомнение результативность изменений, внесенных в Правила дорожного движения, в части обеспечения безопасности пешеходов в населенных пунктах», — отмечают карельские депутаты в пояснительной записке.

Для наказания родителей, чьи дети гуляют по вечерам без фликеров, предлагается дополнить 12-ю главу КоАП статьей 12.38. Под проступком подразумевается «невыполнение родителем или иным законным представителем обязанности по размещению на верхней одежде детей световозвращающих элементов, оснащению ими детских или инвалидных колясок, санок, тележек для обеспечения видимости пешеходов водителями транспортных средств в темное время суток или в условиях недостаточной видимости». В качестве ответственности карельское заксобрание предлагает установить «предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей».

— Правом составления протоколов и рассмотрения дел о данном правонарушении предлагается наделить сотрудников органов внутренних дел, — уточняют депутаты в пояснительной записке к законопроекту.

В некоторых странах похожие на предложения карельских депутатов законы уже действуют. Так, в Белоруссии пешеходы обязаны носить фликеры «в темное время суток на неосвещенных пешеходных переходах, при пересечении неосвещенной проезжей части вне перехода и при движении в темное время суток по краю проезжей части». В случае нарушения предусмотрен штраф в размере от 35 тыс. до 105 тыс. белорусских рублей (от 147 до 443 российских рублей).

В Финляндии фликеры в темное время суток обязаны носить все пешеходы вблизи любых дорог и переходов. В Эстонии и Латвии светоотражающие элементы на одежде обязательны на неосвещенных участках дорог. В Норвегии светоотражатели в темное время суток обязаны носить только дети.

Руководитель арбитражной практики адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Тимофей Ермак отметил, что в установлении штрафа для взрослых, пренебрегающих светоотражателями, необходимости нет — их позволяет привлечь к ответственности ст. 12.29 КоАП «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом...» (предусматривает предупреждение или штраф в 500 рублей).

— Административная ответственность наступает с 18 лет. До этого за нарушения ребенка должны отвечать родители, — говорит Ермак.

При этом юрист усомнился в том, что законопроект будет принят.

— В городе есть искусственное освещение, и явной необходимости носить светоотражатели нет, — считает Ермак.

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин отметил, что использовать светоотражатели — «в интересах самих пешеходов».

— Вне населенных пунктов такая мера нужна, в городах — сложно сказать. Например, в Москве не могу припомнить даже темный двор, но есть города, где ситуация иная, — говорит Гринин.

Эксперт заметил, что практика наложения штрафов пешеходов-нарушителей в России не распространена, в связи с чем они зачастую сами провоцируют ДТП.

В свою очередь, координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что пешеходы вряд ли будут исправно носить светоотражатели.

— Пешеходы в отличие от водителей в обязательном порядке не изучают Правила дорожного движения. И вот, представляете, подходит гаишник к бабушке, говорит: «Где фликер?», а она: «А что это?» И на этом всё закончится, — рассуждает Шкуматов.

По его мнению, для решения проблемы необходимо утвердить государственные стандарты верхней одежды, предусматривающие светоотражающие детали.

— Пусть это будет, допустим, 5% от площади вещи, — говорит Шкуматов.

Отметим, к светоотражающим элементам (они же — фликеры, «светлячки») относятся специальные наклейки на одежду, браслеты и брелоки. Они широко представлены в интернет-магазинах, стоимость одного предмета составляет 50–100 рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.