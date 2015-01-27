Сервисы "Фейсбук" и "Инстаграм" стали недоступны

Проблемы с доступом начались около часа назад.

Российские пользователи социальной сети социальной сети Facebook и принадлежащего ей сервиса Instagram испытывают проблемы с доступом к сервису, сообщает "Золотой Рог".

В частности, недоступны сайты соцсетей, не обновляются также мобильные приложения

Так, страница www.facebook.com не открывалась ориентировочно с 16:15 (время по Владивостоку) вторника.

"Мы работаем над этим и исправим ошибку максимально быстро", - утверждается на странице Facebook, куда перенаправляются некоторые пользователи.

Через час веб-версия Facebook заработала.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.