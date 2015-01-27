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Сервисы "Фейсбук" и "Инстаграм" стали недоступны
27 Января 2015, 17:02 | В России
Проблемы с доступом начались около часа назад.
Российские пользователи социальной сети социальной сети Facebook и принадлежащего ей сервиса Instagram испытывают проблемы с доступом к сервису, сообщает "Золотой Рог".
В частности, недоступны сайты соцсетей, не обновляются также мобильные приложения
Так, страница www.facebook.com не открывалась ориентировочно с 16:15 (время по Владивостоку) вторника.
"Мы работаем над этим и исправим ошибку максимально быстро", - утверждается на странице Facebook, куда перенаправляются некоторые пользователи.
Через час веб-версия Facebook заработала.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор: Юрий Рогов
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ахахах. паника. чиксы не могут фото в туалете выхожить. ахахах