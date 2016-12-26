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Аудитория активных пользователей мобильных приложений Сбербанк Онлайн превысила 20 млн человек

26 Декабря 2016, 15:40 | В России

Мобильная аудитория интернет-банка Сбербанк Онлайн превысила 20 млн человек. За год этот показатель вырос в два раза, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Сегодня типичный пользователь приложения Сбербанк Онлайн – это женщина 34 лет из крупного российского города со смартфоном на базе Android. Она заходит в приложение Сбербанк Онлайн раз в 2 дня, совершает 5 переводов и 5 платежей в месяц. Чаще всего она оплачивает сотовую связь, услуги ЖКХ и интернет-провайдеров, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

«Двукратный рост аудитории активных пользователей приложений Сбербанк Онлайн – это показатель большого интереса россиян к цифровому банкингу, – отметил Святослав Островский,  руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка. – Популярность мобильных финансовых сервисов стала устойчивым трендом, который будет менять рынок. Мы продолжим развивать наши продукты соответствовать ожиданиям клиентов и держать заданную планку качества

Двадцатимиллионным пользователем стал 34-летний житель Ростова-на-Дону Гуров Алексей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: Сбербанк ОнЛайн 






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