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Аудитория активных пользователей мобильных приложений Сбербанк Онлайн превысила 20 млн человек
Мобильная аудитория интернет-банка Сбербанк Онлайн превысила 20 млн человек. За год этот показатель вырос в два раза, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Сегодня типичный пользователь приложения Сбербанк Онлайн – это женщина 34 лет из крупного российского города со смартфоном на базе Android. Она заходит в приложение Сбербанк Онлайн раз в 2 дня, совершает 5 переводов и 5 платежей в месяц. Чаще всего она оплачивает сотовую связь, услуги ЖКХ и интернет-провайдеров, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
«Двукратный рост аудитории активных пользователей приложений Сбербанк Онлайн – это показатель большого интереса россиян к цифровому банкингу, – отметил Святослав Островский, руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка. – Популярность мобильных финансовых сервисов стала устойчивым трендом, который будет менять рынок. Мы продолжим развивать наши продукты соответствовать ожиданиям клиентов и держать заданную планку качества
Двадцатимиллионным пользователем стал 34-летний житель Ростова-на-Дону Гуров Алексей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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