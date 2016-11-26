Стоимость обучения в вузах России резко вырастет

Министерство образования и науки РФ намерено взять на себя полномочия по регулированию цен на платные услуги высших учебных заведений, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ведомство объясняет эту инициативу необходимостью установить единый подход к ценообразованию в этой сфере. Вузы неоднозначно относятся к этой инициативе: некоторые специалисты считают, что она может негативно сказаться и на качестве образования, и на финансовом положении учебных заведений.

Минобрнауки выступило с инициативой дополнить перечень своих полномочий, определяемый постановлением правительства РФ №466 от 3 июня 2013 года, еще одним подпунктом. Новая версия документа наделяет министерство правом самостоятельно устанавливать «общие требования к порядку определения платы для физических ‎и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности образовательной организации высшего образования». Сейчас цены на платные услуги определяют вузы.

В пояснительной записке к документу Минобрнауки уточняет, что собирается регулировать коммерческую образовательную деятельность вузов «независимо от ведомственной принадлежности» и рассчитывает таким образом «предупредить и выявить факты нарушения и неисполнения законодательства Российской Федерации в сфере образования».

Принятие этого проекта может иметь серьезные негативные последствия, считает представитель одного из московских некоммерческих гуманитарных вузов.

— Установление размера платы за обучение — это очень тонкая вещь, — отметил собеседник «Известий». — Мы хотим, чтобы у нас учился студент определенного типа — с уклоном в интеллигентность. Интеллигентные семьи, как правило, не из самых обеспеченных. Поэтому мы вынуждены очень тонко лавировать, чтобы, с одной стороны, не потерять их, а с другой стороны, и самим выжить. Это нельзя решать извне. Это внутренний, я бы сказал, интимный вопрос. Допустим, мы сейчас взвинтим цену и придет студент, который положит ноги на стол и будет жевать жвачку. Нам это не нужно, хотя мы сразу разбогатеем. Поэтому мы держимся за своего студента. И здесь каждый год приходится принимать решение на интуитивном уровне — сколько сегодня можно? Спонсоров у нас нет, нас никто не поддерживает. Нам выжить нужно. Извне этот вопрос не решить, — уверен специалист.

Иной точки зрения придерживается доктор экономических наук, профессор Виктор Горин.

— Инициатива министерства предоставит людям возможность получать хорошее высшее образование, потому что она поддержит те вузы, которые дают истинное образование, и придавит те вузы, которые дают бумагу, а не образование. Востребованность будущих специалистов станет определяться качеством образования в вузе. Надо пересматривать всю концепцию подхода к образовательному процессу. Заказчиками должны выступать будущие работодатели. Вуз будет готовить именно тех специалистов, которые необходимы народному хозяйству. Сейчас выдается диплом и ты должен искать работу сам. И большинство «специалистов» приходят к работодателю с документом о высшем образовании, но без самого образования. Регулировкой тарифов Министерство образования будет способствовать тому, что произойдет отбор вузов, которые оказывают качественные услуги, — уверен Виктор Горин.

По мнению другого эксперта, централизация вопроса цен на платные услуги может иметь деструктивные последствия для образования.

— Возможно, это попытка нормировать образование в условиях сокращения бюджетных мест, обеспечить таким образом его общую доступность, но она негативно повлияет на качество образования, — считает Яков Миркин, профессор Финансового университета при правительстве РФ. — Централизованное регулирование цен на таком рынке — это опасная вещь. Его следствием может стать дефицит образовательных услуг, прежде всего высокого качества. Начнут нарастать региональные, отраслевые диссонансы в ценах на образовательные услуги. У части вузов начнет ухудшаться материальное положение просто потому, что цены не будут учитывать их особенности. Следствием централизации цен может стать обеднение образования, снижение его качества, дефициты, избыточная нагрузка на преподавателей, слишком обширный контроль за тем, что должно быть свободным. Вузы и так в последнее время испытывают резкое усиление административного бремени. Сегодня академических свобод меньше, чем даже в советское время.

Яков Миркин приводит пример эффективного регулирования цен государством — во время кризиса, когда фиксируются цены на хлеб и другие продукты, чтобы обеспечить их доступность и поддержать бедных.

— Но образовательная услуга — это не булка; в такой тонкой и сложной области, как образование, попытка регулировать цены сверху будет означать деструкцию, — уверен эксперт. — Такое регулирование было бы понятно, если бы государство полностью брало на себя обязательства по финансированию вузов, увеличивало бы расходы на образование. Но, к сожалению, тенденция обратная: вузы существуют в условиях дефицита финансирования, который они покрывали платными образовательными услугами. Расходы государства на образование в процентах к ВВП снизились. На самом деле контроль над ценообразованием не решит вопрос оптимизации. Опыт других отраслей показывает, что вмешательство государства в цены не только не страхует от их избыточного роста, но может приводить к тому, что они будут неудержимо стремиться вверх.

Как сообщил «Известиям» источник, близкий к сфере образования, госрегулирование цен на платные услуги в государственных вузах уже существует. И цель новшества — распространить эту практику и на негосударственные вузы.

В Министерстве образования на момент подписания номера «Известиям» не смогли предоставить комментарий.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.