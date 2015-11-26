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Российский бизнесмен собрался скупить все вещи Высоцкого у Марины Влади
Последние стихи известного советского актера, поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого приобрела супруга совладельца небоскреба «Высоцкий», екатеринбургского бизнесмена Андрея Гавриловского, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РИА Новости».
Как сообщил источник агентства, максимальную цену на торгах аукционного дома Drouot в Париже предложила Марина Гавриловская. Стихотворение, написанное наспех на простой почтовой открытке из туристического агентства, принесло устроителям аукциона €200 тыс. «И снизу лед, и сверху. Маюсь между…»,— написал поэт 11 июня 1980 года, за полтора месяца до своей смерти. Оценочная стоимость лота составляла €10-15 тыс.
В октябре года на сайте екатеринбургского бизнес-центра «Высоцкий» появилась информация о том, что совладелец бизнес-центра «Высоцкий», создатель музея Владимира Высоцкого в Екатеринбурге Андрей Гавриловский планирует выкупить все вещи поэта и певца, выставленные его вдовой Мариной Влади на аукционе в Париже.
Напомним, год назад суд отказал следствию в заочном аресте владельца бизнес-центра «Высоцкий» Андрея Гавриловского, который подозревается в мошенничестве с векселями более чем на 100 млн руб. По мнению суда, следствием была нарушена процедура объявления бизнесмена в розыск. Напомним, в 2013 году бизнесмен уже был заочно арестован, однако вскоре после этого постановление об аресте было отменено из-за того, что следствие не проинформировало о нем бизнесмена.
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