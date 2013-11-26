Бизнес-гороскоп: Тельцам советуют долго не мычать и не телиться

Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Овен. На первую половину недели звезды советуют запланировать проекты, находящиеся на завершающей стадии. Это подходящее время для конструктивного сотрудничества с коллегами и подчиненными. Во второй половине недели вы сможете успешно решить финансовые вопросы.

Телец. Тельцам в первой половине недели рекомендуется активнее проявлять свои предпринимательские способности. Те, кто занят в торговле, смогут заключить выгодные сделки. В конце недели активизируются ваши деловые связи, успешно сложится работа по обслуживанию клиентов.

Близнецы. Близнецам рекомендуется отдавать предпочтение тем делам, которые удастся довести до полного завершения к середине недели. Могут возрасти ваши доходы от сделок с недвижимостью. Вторая половина недели благоприятствует всем тем, кто занят ручным трудом.

Рак. У многих Раков в первой половине недели активизируются деловые связи. Вы сможете успешно решить текущие вопросы, взаимодействуя с другими людьми. Вторая половина недели благоприятна для проведения рекламных мероприятий. Студентам не составит труда сдать экзамены и зачеты.

Лев. У Львов в первой половине недели могут возрасти доходы. Например, вам могут предложить работу на полставки или по совместительству. Вторая половина недели складывается благоприятно для налаживания отношений в трудовом коллективе. Сотрудничество с коллегами поможет вам в выполнении плановых заданий.

Дева. Девам в начале недели рекомендуется тесно взаимодействовать с коллективом при решении текущих задач. Успешно сложится работа, связанная с проектированием, конструированием, исследованиями и планированием. Вторая половина недели неблагоприятна для поисков помещения для аренды и подписания договора об аренде.

Весы. Весам в первой половине недели удастся заручиться поддержкой влиятельных людей. Возможно, начальство пообещает вам дальнейшее карьерное продвижение. Во второй половине недели могут возрасти доходы у аналитиков, финансистов. Тем, кто занят в торговле, следует быть внимательнее: высок риск столкнуться с мошенниками.

Скорпион. У Скорпионов наступает подходящее время для учебы. Студенты смогут установить доброжелательные отношения с преподавателями и однокурсниками. Интеллектуальные способности в этот период возрастут, что положительно отразится на усвоении учебного материала.

Стрелец. Неделя сложится удачно для Стрельцов, занимающих руководящие должности. Особенно это касается руководителей, которые готовились провести структурные реформы и ряд кадровых перестановок. К концу недели ваши доходы могут возрасти.

Козерог. Козерогам рекомендуется на этой неделе заняться повышением своего уровня профессиональных знаний. Возможно, перед вами будут поставлены сложные задачи, справиться с которыми удастся лишь при наличии должной квалификации. В конце недели можно заняться планированием своей деятельности на ближайшее будущее.

Водолей. Водолеям на этой неделе удастся значительно повысить уровень своей квалификации. Это особенно относится к тем, кто занимается ремонтом, работает в сервисных центрах. В конце недели могут поступить хорошие новости от работодателя. Возможно, вам предложат повышение в должности.

Рыбы. Рыбам на этой неделе удастся значительно расширить свою клиентскую базу, стать более популярными и востребованными в профессиональном кругу. В первую очередь это относится к работникам сферы услуг. В конце неделе не исключены осложнения в отношениях с вышестоящим руководством.

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