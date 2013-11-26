Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-гороскоп: Тельцам советуют долго не мычать и не телиться
Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря
Овен. На первую половину недели звезды советуют запланировать проекты, находящиеся на завершающей стадии. Это подходящее время для конструктивного сотрудничества с коллегами и подчиненными. Во второй половине недели вы сможете успешно решить финансовые вопросы.
Телец. Тельцам в первой половине недели рекомендуется активнее проявлять свои предпринимательские способности. Те, кто занят в торговле, смогут заключить выгодные сделки. В конце недели активизируются ваши деловые связи, успешно сложится работа по обслуживанию клиентов.
Близнецы. Близнецам рекомендуется отдавать предпочтение тем делам, которые удастся довести до полного завершения к середине недели. Могут возрасти ваши доходы от сделок с недвижимостью. Вторая половина недели благоприятствует всем тем, кто занят ручным трудом.
Рак. У многих Раков в первой половине недели активизируются деловые связи. Вы сможете успешно решить текущие вопросы, взаимодействуя с другими людьми. Вторая половина недели благоприятна для проведения рекламных мероприятий. Студентам не составит труда сдать экзамены и зачеты.
Лев. У Львов в первой половине недели могут возрасти доходы. Например, вам могут предложить работу на полставки или по совместительству. Вторая половина недели складывается благоприятно для налаживания отношений в трудовом коллективе. Сотрудничество с коллегами поможет вам в выполнении плановых заданий.
Дева. Девам в начале недели рекомендуется тесно взаимодействовать с коллективом при решении текущих задач. Успешно сложится работа, связанная с проектированием, конструированием, исследованиями и планированием. Вторая половина недели неблагоприятна для поисков помещения для аренды и подписания договора об аренде.
Весы. Весам в первой половине недели удастся заручиться поддержкой влиятельных людей. Возможно, начальство пообещает вам дальнейшее карьерное продвижение. Во второй половине недели могут возрасти доходы у аналитиков, финансистов. Тем, кто занят в торговле, следует быть внимательнее: высок риск столкнуться с мошенниками.
Скорпион. У Скорпионов наступает подходящее время для учебы. Студенты смогут установить доброжелательные отношения с преподавателями и однокурсниками. Интеллектуальные способности в этот период возрастут, что положительно отразится на усвоении учебного материала.
Стрелец. Неделя сложится удачно для Стрельцов, занимающих руководящие должности. Особенно это касается руководителей, которые готовились провести структурные реформы и ряд кадровых перестановок. К концу недели ваши доходы могут возрасти.
Козерог. Козерогам рекомендуется на этой неделе заняться повышением своего уровня профессиональных знаний. Возможно, перед вами будут поставлены сложные задачи, справиться с которыми удастся лишь при наличии должной квалификации. В конце недели можно заняться планированием своей деятельности на ближайшее будущее.
Водолей. Водолеям на этой неделе удастся значительно повысить уровень своей квалификации. Это особенно относится к тем, кто занимается ремонтом, работает в сервисных центрах. В конце недели могут поступить хорошие новости от работодателя. Возможно, вам предложат повышение в должности.
Рыбы. Рыбам на этой неделе удастся значительно расширить свою клиентскую базу, стать более популярными и востребованными в профессиональном кругу. В первую очередь это относится к работникам сферы услуг. В конце неделе не исключены осложнения в отношениях с вышестоящим руководством.
Новости тематики
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Призывникам уменьшат срок службы
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам советуют быть точнее
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут с денежной добычей
- Бизнес-гороскоп: Весам придется всю неделю всё взвешивать
- "Дети - это не моя тема"
Новости раздела
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Число учебников в школах уменьшится пока на треть
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Минобороны ликвидирует военные кафедры в вузах
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- "ГПМ Матч" и "Ростелеком" открыли телеканал "Матч! Ультра"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы