В систему сдачи ЕГЭ внесут ряд изменений в 2015 году

Выпускников школ следующего года ждут изменения при проведении ЕГЭ по математике, иностранному и русскому языкам. Нововведения будут введены Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в 2015 году.

Как пояснили в департаменте образования и науки Приморья, в новом учебном году ЕГЭ по математике будет разделен на два уровня: базовый и профильный.

В 2015 году на выбор выпускникам будет предоставлено либо два уровня одновременно, либо один. Для получения аттестата о среднем общем образовании, а также для поступления в вуз, где в перечне вступительных экзаменов отсутствует учебный предмет «Математика», достаточно будет сдать экзамен на базовом уровне. Для поступления в вуз, в котором математика включена в перечень вступительных испытаний, необходимо сдавать экзамен на профильном уровне.

Начиная со следующего года, по поручению Президента страны вводится итоговое сочинение для выпускников 11-го класса. Его результаты будут основанием для допуска к государственной итоговой аттестации. Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставят возможность вместо сочинения писать изложение.

А при проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию ученика в экзамен теперь будут включать раздел «Говорение». 100 баллов выпускник может заработать, если сдаст помимо письменной части и устную, которая будет оцениваться максимум в 20 баллов.

Кроме этого, ученики получат возможность сдать ЕГЭ по отдельным предметам сразу, как только закончат курс изучения. Например, сдать ЕГЭ по географии можно будет после 10-го класса.

Отметим, что в 2015 году проведение ЕГЭ в июле не предусмотрено. Выпускникам прошлых лет предлагают сдать экзамены в апреле 2015 года.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.