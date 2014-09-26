www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

В систему сдачи ЕГЭ внесут ряд изменений в 2015 году

26 Сентября 2014, 18:03 | В России

Выпускников школ следующего года ждут изменения при проведении ЕГЭ по математике, иностранному и русскому языкам. Нововведения будут введены Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в 2015 году.

Как пояснили в департаменте образования и науки Приморья, в новом учебном году ЕГЭ по математике будет разделен на два уровня: базовый и профильный.

В 2015 году на выбор выпускникам будет предоставлено либо два уровня одновременно, либо один. Для получения аттестата о среднем общем образовании, а также для поступления в вуз, где в перечне вступительных экзаменов отсутствует учебный предмет «Математика», достаточно будет сдать экзамен на базовом уровне. Для поступления в вуз, в котором математика включена в перечень вступительных испытаний, необходимо сдавать экзамен на профильном уровне.

Начиная со следующего года, по поручению Президента страны вводится итоговое сочинение для выпускников 11-го класса. Его результаты будут основанием для допуска к государственной итоговой аттестации. Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставят возможность вместо сочинения писать изложение.

А при проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию ученика в экзамен теперь будут включать раздел «Говорение». 100 баллов выпускник может заработать, если сдаст помимо письменной части и устную, которая будет оцениваться максимум в 20 баллов.

Кроме этого, ученики получат возможность сдать ЕГЭ по отдельным предметам сразу, как только закончат курс изучения. Например, сдать ЕГЭ по географии можно будет после 10-го класса.

Отметим, что в 2015 году проведение ЕГЭ в июле не предусмотрено. Выпускникам прошлых лет предлагают сдать экзамены в апреле 2015 года.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: ЕГЭ  выпускник  экзамен  школа 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru