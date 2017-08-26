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ЕГЭ в следующем году еще больше усложнят
Феральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2018 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Согласно проекту, в экзаменационной работе по литературе будет введена четвертая тема сочинения, в работу по русскому языку включено задание базового уровня на проверку знаний лексических норм современного русского литературного языка, В работу по физике будет добавлено задание, проверяющее знание элементов астрофизики.
При этом материалы ЕГЭ по биологии, географии, истории, математике и иностранным языкам меняь не планируется. Обсуждаться проекты экзаменационных материалов будут до конца сентября.
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