Приморцев зовут привести себя в норму. ГТО

Более 30% жителей края регулярно занимаются физкультурой и спортом

Более 30 процентов жителей Приморья регулярно занимаются физической культурой и спортом. Об этом рассказал на пресс-конференции по развитию массового спорта и подготовке профессиональных спортсменов вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По словам заместителя руководителя региона, более 30 процентов приморцев регулярно занимаются физкультурой и спортом. А школьников и студентов, систематически занимающихся спортом, более 60 процентов.

«Это очень хороший показатель. Всего в Приморье активно развивается 86 видов спорта. Наиболее массовые и популярные из них - футбол и баскетбол. Около 60 тысяч спортсменов, не считая любителей и болельщиков. Среди любимых видов спорта у приморцев также волейбол, легкая атлетика и хоккей», - отметил Павел Серебряков.

По словам вице-губернатора, господдержку получают 73 спортивные федерации по 79 видам спорта.

Вице-губернатор предложил не драматизировать ситуацию с баскетбольным клубом «Спартак-Приморья». «Переход тренера и игроков из одного клуба в другой - это нормальное явление для межсезонья в спорте. Мы уверены, что обновленная команда с новым тренером будет играть никак не хуже. Все ждут от «Спартака-Приморья» новых побед».

«Визитной карточкой Приморья являются, конечно, водные виды спорта. И важным фактором в их развитии становится ежегодный культурно-спортивный фестиваль «Лето на Русском», - подчеркнул Павел Серебряков.

Он также акцентировал внимание на успехах в подготовке профессиональных спортсменов в Приморье. 157 приморцев представляют сегодня регион в сборных командах России, с каждым годом растет как их количество, так и спортивные результаты.

«Только за 7 месяцев 2015 года спортсмены Приморского края завоевали 64 медали на различных международных соревнованиях. Против 50 медалей за весь 2012 год», - подчеркнул вице-губернатор.

Вместе с тем растет и внимание к Приморскому краю как центру спортивных событий международного уровня.

«Только в мае-июле 2015 года в Приморье состоялись такие значимые мероприятия, как международный турнир по самбо, международный турнир по бадминтону «Рашн Оупэн Гран При», 6-й молодежный турнир стран АТР по бадминтону и теннису, молодежные спортивные игры стран АТР, Кубок Дэвиса», - рассказал Павел Серебряков.

В ближайшее время в Приморье пройдут чемпионаты России по парусному спорту, всероссийские соревнования по боксу и спортивному ориентированию. Большим событием для края станет Международная матчевая встреча «Сборная России - сборная Мира «Битва Чемпионов - 8», которая состоится в рамках Восточного экономического форума 4 сентября в КСК «Фетисов Арена».

Кроме того, по словам вице-губернатора, возрождение комплекса ГТО («Готов к труду и обороне») - одно из ключевых направлений развития массового спорта, над которым сегодня работает ведомство.

Напомним, по инициативе Губернатора Приморского края во всех муниципалитетах устанавливаются универсальные спортивные площадки. Их смогут использовать как для учебно-тренировочных занятий, так и для сдачи норм комплекса ГТО.

«Отмечу, что спортивный инвентарь и оборудование для подготовки учащихся к сдаче норм ГТО уже закуплены во все общеобразовательные учреждения Приморского края», - заявил Павел Серебряков.

Кроме того, в ближайшее время будут созданы профессиональные центры по сдаче норм ГТО. На первоначальном этапе планируется приобрести пять комплектов ГТО за счет средств краевого и федерального бюджетов.

На прошедшей же неделе департамент физкультуры и спорта администрации края сообщил, что более 30 тысяч детей в Приморье занимаются в детско-юношеских спортивных школах. 32 таких учреждения расположены в городских округах, 14 - в муниципальных районах.

«Наибольшее количество детско-юношеских спортивных школ расположено во Владивостоке, Находке, Арсеньеве, Артеме и Спасске-Дальнем. А также в Михайловском, Октябрьском, Пограничном, Хорольском и Черниговском муниципальных районах», - сообщили в департаменте.

Отметим, в 2014 году в качестве субсидий из краевого бюджета на оборудование детско-юношеских спортивных школ семи муниципальным образованиям было выделено почти три миллиона рублей.

Кроме того, на строительство универсальных спортивных площадок из краевого бюджета направлено более 228 миллионов рублей. В 2014 году построено 19 универсальных спортивных площадок, в этом году будет установлено еще 25.

Напомним, в Приморском крае большое внимание уделяется развитию массового спорта.

«Для меня это особая забота, потому что воспитывать здоровое поколение, воспитывать здоровое население - это очень важно», - акцентировал Владимир Миклушевский.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.