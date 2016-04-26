Бизнес-гороскоп: Близнецы получат двойную выгоду

Гороскоп с 26 апреля по 2 мая от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

ОВЕН. Уже в понедельник можно ждать денежные поступления, на этой неделе удачной будет покупка бытовой техники. В выходные можно пройтись по магазанам с целью приобретения новой обуви и одежды, она будет носиться долго и с удовольствием.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе не стоит допускать излишней смелости в финансовых решениях. Стабильность вашего материального положения не подорвут лишь полезные приобретения для дома. А вот транжирить деньги на сумочки из крокодиловой кожи или еще одно золотое украшение не стоит. Вторник и среда - оптимальные дни для заключения сделок.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя обещает быть в финансовом плане весьма стабильной и успешной. Ваши идеи и усилия принесут плоды и будут вознаграждены, в том числе и в денежном эквиваленте. В четверг или в пятницу вероятны финансовые поступления. Суббота обещает оказаться днем крайне благоприятным для покупок, в том числе и крупных.

РАК. Это время способствует укреплению материальной базы. Чем больше постараетесь, тем значительнее будут результаты. Но не рекомендуется брать кредиты и принимать в понедельник или пятницу слишком заманчивые предложения. Надо все хорошенько обдумать, проверить юридическую сторону финансовых вопросов.

ЛЕВ. Незначительные денежные поступления могут случиться в понедельник или вторник, а потом вас ожидает полный финансовый штиль. Так что старайтесь делать покупки разумно, не впадая в расточительство. Возможны непредвиденные траты на детей.

ДЕВА. Финансовое положение вас сейчас, похоже, не обеспокоит, но осторожность не повредит, особенно во вторник, когда возникнет шанс заработать легкие деньги. Постарайтесь не впутываться в авантюры, и вашему бюджету ничего не будет угрожать. Не исключено, что в пятницу вы узнаете некую эксклюзивную информацию финансового характера - сохраните ее в тайне.

ВЕСЫ. Возможны некоторые финансовые ограничения, не позволяющие вам пока реализовать ваши мечты. Постарайтесь не отчаиваться, перенесите реализацию своих замыслов на следующую неделю. Скоро ситуация улучшится. В конце недели возможны новые денежные поступления.

СКОРПИОН. В понедельник можно планировать серьезные дела и финансовые операции. Во вторник окажутся удачными переговоры, поездки и командировки. В среду и четверг активность в финансовой сфере принесет положительные плоды. В пятницу вероятны крупные денежные поступления.

СТРЕЛЕЦ. В целом неделя стабильна в финансовом плане. В среду вероятны денежные поступления. Удачны покупки и приобретения, можете смело порадовать себя обновкой. Но прежде, чем соглашаться с чьим-либо финансовым предложением, желательно все хорошенько продумать.

КОЗЕРОГ. Нежелательно тратить деньги под влиянием эмоций. Во вторник постарайтесь быть внимательным и осторожным, чтобы не допустить денежных потерь. В конце недели возможны определенные финансовые затруднения, задумайтесь над поиском нового источника дохода.

ВОДОЛЕЙ. В сфере финансов установилось равновесие, но необходимо действовать достаточно осторожно, опираясь на хорошо знакомые и проверенные методы. Не жалейте денег на собственный имидж. Можно ожидать подъема по карьерной лестнице.

РЫБЫ. Заключение договоров лучше перенести на первую половину недели, тогда не возникнет определенных проблем. В среду есть вероятность улучшения финансового положения. Следите за своей речью, особенно в пятницу и субботу, неосторожное слово может разрушить деловые отношения.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.