Минтруда решило, в какие дни Россия будет отдыхать в 2014 году

В начале 2014 года выходными станут 1-8 января, 22-23 февраля, 8 марта, 1-4 и 9-11 мая, 12-15 июня, 1-4 ноября

Согласно документу, в 2014 году чиновники перенесут выходные дни с субботы 4 января на пятницу 2 мая, с воскресенья 5 января - на пятницу 13 июня. Кроме того, вместо понедельника 24 февраля граждане России отдохнут в понедельник 3 ноября.



Проект постановления, созданный в Минтруда РФ, утвержден российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, со ссылкой на "РГ" сообщает Gudok.ru.





