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Минтруда решило, в какие дни Россия будет отдыхать в 2014 году
26 Апреля 2013, 21:20 | В России
В начале 2014 года выходными станут 1-8 января, 22-23 февраля, 8 марта, 1-4 и 9-11 мая, 12-15 июня, 1-4 ноября
Согласно документу, в 2014 году чиновники перенесут выходные дни с субботы 4 января на пятницу 2 мая, с воскресенья 5 января - на пятницу 13 июня. Кроме того, вместо понедельника 24 февраля граждане России отдохнут в понедельник 3 ноября.
Проект постановления, созданный в Минтруда РФ, утвержден российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, со ссылкой на "РГ" сообщает Gudok.ru.
Автор: Gudok.ru
Теги: Минтруда РФ
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